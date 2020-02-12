На Украине раскрыли данные о потерях бронетехники в Донбассе

12.02.2020, 6:05, Новости дня

Украинская армия в ходе боевых действий в Донбассе за период с 2014-го по 2016-ый годы потеряла 2 тыс. 576 единиц бронетехники, из них 391 – безвозвратно, информирует информационно-консалтинговая компания Defence Express со ссылкой на статистику Минобороны Украины.

По данным ведомства, большая часть потерь пришлась на боевые машины пехоты (БМП) – 1 тыс. 415 поврежденных единиц и 214 уничтоженных. На втором месте по потерям оказались танки – 519 повреждено и 79 уничтожено. Остальные потери пришлись на бронетранспортеры (439 повреждено и 68 уничтожено) и другие виды бронированной техники, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак. Днем ранее Ермак в должности помощника украинского президента выразил уверенность, что Зеленский «искренне хочет прекратить войну» в Донбассе.