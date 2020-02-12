12.02.2020, 6:04, Разное

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных намеренно порезал себе язык. Причины такого необычного поступка он решил не разглашать.

Денис Шальных известен среди поклонников, как личность весьма экстравагантная. Всё его тело покрыто татуировками, и теперь он решил их свести. При этом сын Елены Яковлевой продолжает самовыражаться в весьма странной манере, нанося себе увечья. Он опубликовал фотографию на своей странице в Instagram, где показал небольшой порез на языке. Что именно подтолкнуло его на этот поступок, остаётся неизвестным. Из туманного обращения в комментариях поклонники предположили, что таким образом Шальных пытается найти ответы на интересующие его вопросы.

Это не все версии, которые озвучили пользователи социальных сетей. Некоторые, кто довольно давно следит за жизнью сына Елены Яковлевой, отметили его увлечённость шрамированием. Вероятнее, именно это и стало главной причиной нанести небольшой порез на язык.