Мнение: О том, как прогибали Александра Лукашенко

12.02.2020, 5:47, Разное



Фото © РБК.

Поздравляю, коллеги: в Кремле завёлся самый натуральный «крот», причём в ближайшем окружении Самого. Он вываливает в эфир такие пикантные подробности кремлёвской подноготной, что хоть святых выноси. Например, вы знаете, почему из-за стола переговоров в Сочи белорусский президент Александр #Лукашенко вышел туча тучей и даже не стал общаться с прессой?

А всё дело в нескольких словах, которые сказал ему радушный хозяин Владимир #Путин.

Раскроем кремлёвские тайны?

Как пишет «осведомленный источник» в Телеграм-канале, Александр Лукашенко должен был прилететь на встречу с президентом Владимиром Путиным в Сочи неделей раньше, 31 января. Но он решил укрепить свои позиции за счёт внеплановой встречи с госсекретарём #США Майком Помпео. И уже после неё пытался шантажировать #Кремль своими контактами с США и #НАТО.

Не вышло. Как уверяет источник, российский президент подробно рассказал гостю как шесть лет назад начинался в Киеве майдан и что обещали Януковичу и чем он закончил. Более того, российская сторона поздравила белорусских коллег с первым прибывшим танкером нефти из Норвегии. Пожелали успехов в расширении диверсификации поставок нефти из других стран и особенно из США. Готовы предоставить российские танкеры для перевозки нефти.

Сбавив тон, Александр Лукашенко попросил газ по 90 долл. за тысячу м3, нефть 70% от мировой цены. Владимир #Путин деликатно поинтересовался у Лукашенко, кто же его «поставил раком» по углеводородам. Столько «пакостей» от гостя видавшие виды дипломаты редко слышат за несколько минут.

Новый замглавы президентской администрации Дмитрий Козак внёс предложение поднять цену газа для Беларуси до 152 долл. за тысячу м3. Стороны торговались больше часа и решили сохранить цену на газ на уровне прошлого года – 127 долл. А вот по нефти «не смогли удовлетворить просьбы» Александра Лукашенко. Доводы Минска «были неубедительны». Поставлять нефть будет только «Руснефть» Михаила Гуцериева в объёме 6 млн тонн в год. Российские нефтяные компании якобы уже нашли новых покупателей и дополнительных возможностей отгрузки в Беларусь не имеют.

Далее Александр Лукашенко вывалил в Сочи целую кипу бумаг с распечатками критических публикаций в адрес Беларуси и себя любимого в российских СМИ. «Для объяснений» вызвали Дмитрия Пескова. Он детально растолковал, как работают в России журналисты, и напомнил, что «свобода слова гарантирована Конституцией». Затем привёл пример, какой огромный интерес вызвало интервью Лукашенко «Эху Москвы». Не преминул напомнить, как белорусские #СМИ стороной обходили посла России Михаила Бабича и боялись брать у него интервью.

На сладкое белорусской стороне передали справку о подрывной деятельности националистов, вытеснении русского языка на уличных вывесках и тенденциозности публикаций в белорусских СМИ в отношении России. То есть, все попытки Лукашенко надавить на Россию закончились ничем. Как уверяет «источник», следующая встреча президентов может состояться 9 мая в Москве. А до того Владимир #Путин больше не будет тратить время на бессмысленные изнурительные переговоры со своим белорусским другом.

Ну и обещанная пикантная подробность: Александр Лукашенко покинул переговоры в подавленном настроении. В комнате сочинской резиденции белорусского гостя до утра горел свет. Но «беленькая» зашла хорошо и утром спал, как сурок.

Из всего этого следует логичный вывод. Сколько бы кредитов и американской нефти «по конкурентным ценам» ни гарантировал госсекретарь США Майк Помпео, сколько бы ни рвали местные националисты портретов президента РФ, реальной ситуации это не изменит: белорусская #экономика в её современном виде несостоятельна без дешёвых российских энергоносителей и полностью открытого российского рынка.

Тут можно было бы поставить точку и пойти наслаждаться очередной победой нынешнего хозяина Кремля, но…

Сообщение «осведомленного источника» сразу несколькими деталями, – написание слова Президент исключительно с прописной буквы, стилистика меморандума, указание должностей – напоминает бриф, подготовленный в недрах кремлёвской администрации. То есть, это не утечка, а целенаправленный слив. Осуществлённый к тому же через давно известный и весьма популярный «сливной бачок» в Телеграме. И это автоматом означает, что сказанное нужно делить на 10, особенно в части российских успехов на ниве союзной дипломатии. Тем более, что уже после переговоров в Сочи:

– Беларусь начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ;

– Александр Лукашенко сообщил о довольно жалких оправданиях российской стороны – «Это не мы» – в ответ на его претензии к информационным вбросам через Телеграм-каналы;

– Минск начал аккуратно профилактировать некоторых пророссийских политиков, особенно связанных с силовыми структурами в Беларуси.

Ну и бахвальство насчёт белорусской экономики, якобы нежизнеспособной без России, наводит на невесёлые размышления. Надо ли напоминать, чем в итоге обернулась подобная самоуверенность, мол, никуда от нас не денутся, в отношении Украины?

Снова на те же #грабли?