Никита-пожарник: как защитить свой дом 13 февраля

12.02.2020, 5:37, Разное

История святого

Святитель Никита родился в Киеве и рано стал монахом-затворником.

Рассказывают, что он поддался искушению дьявола. Тот предстал перед отшельником

в образе ангела и призвал его полностью отказаться от молитв, а с Богом разговаривать

через чтение ученых книг.

Никита полностью сосредоточился на книжных премудростях и

даже начал пророчествовать. Он наизусть знал весь Ветхий Завет, однако

Евангелие читать отказывался. Так продолжалось до тех пор, порка игумен Киево-Печерского

монастыря Никон вместе с другими монахами не изгнали из собрата беса.

После этого Никита предался послушанию и в своей добродетели

превзошел многих, кому не пришлось поддаваться искушению. В дальнейшем он стал

Новгородским епископом. Сообщается, что при жизни святой совершал чудеса, например,

потушил пожар. После смерти его мощи оказались нетленными.

Молитвы Никите Затворнику

В народе святой считался защитником от пожаров, попаданий

молний и слишком жаркого солнца. Соответственно, крестьяне молились ему не

только для того, чтобы он уберег их дом от огня, а их самих от удара молнии, но

и просили у заступника спасения от засухи. На вопрос, какой праздник 13 февраля, они отвечали однозначно – день Никиты-пожарника.

Что нельзя делать 13 февраля

Простой люд боялся, что 13 февраля существует опасность для

всех, кто выходит из дома в вечернее время. Дескать, именно в этот момент на

человека могут навести порчу или сглазить его. Впрочем, жесткого запрета в этот

день на прогулки не существовало – людей лишь призывали быть бдительнее и

осторожнее, чем обычно.

Народные приметы

Гадать о погоде на будущее наши предки старались по огню.

Так, считалось, что если дрова в печи плохо разгораются и дымят, то стоит ждать

оттепель. А вот сильная тяга в печной трубе сулит заморозки. Алое пламя тоже

обещало холод, а вот белое намекало на потепление.

Гвалт, который подняли галки и вороны, предваряет приход

снегопада или и вовсе метели. А воробьи, которые подбирают с земли перья и пух,

с помощью которых пытаются утеплить свои гнезда, готовятся к приходу холодов.

Считалось, что в этом птицы ошибаться не могут.

Обычаи

Простой люд использовал 13 февраля для того, чтобы заняться

своим домом. Крестьяне проверяли прочность конструкции, устойчивость стен,

надежность крепления крыши. Считалось, что это нужно для защиты от лешего.

Дескать, тот может забраться на конек дома и расшатать его, что сулит живущей в

таком жилище беды и несчастья.

Именины 13 февраля