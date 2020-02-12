«Тампа» обыграла «Питтсбург», Малкин и Сергачев забили по голу

12.02.2020, 5:30, Новости дня

В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Питтсбурге местные "пингвины" принимали на своем льду "Тампа-Бэй Лайтнинг". "Молнии" в гостях оказались сильнее соперника в овертайме со счетом 2:1. Таким образом, "Тампа" продлила победную серию до восьми матчей.

У проигравших единственную шайбу забросил Евгений Малкин. Для него она стала уже 18-й в нынешнем сезоне. За гостей отличился Михаил Сергачев, которому ассистировал Никита Кучеров. Победную шайбу в овертайме записал на свой счет Янни Гурд. Вратарь "молний" Андрей Василевский отразил в этой встрече 35 бросков из 36.

And the Russian scores… on Miracle on Ice Celebration Night. pic.twitter.com/h3PhoraQBW

— Pittsburgh Penguins (@penguins) February 12, 2020

S E R G Y 🚀 pic.twitter.com/2WNqyQT12V

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 12, 2020

Результаты других встреч дня "Торонто Мэйпл Лифс" – "Аризона Койотс" – 2:3 ОТ, "Баффало Сэйбрз" – "Детройт Ред Уингз" – 3:2, "Нью-Джерси Дэвилз" – "Флорида Пантерз" – 3:5, "Нью-Йорк Айлендрес" – "Филадельфия Флайерз" – 3:5.



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«Тампа» обыграла «Питтсбург», Малкин и Сергачев забили по голу

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