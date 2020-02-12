Турция наращивает группировку войск в Сирии

12.02.2020, 5:30, Новости дня

Правительственные войска Сирии впервые за семь лет установили контроль над автотрассой, соединяющей Дамаск и Алеппо. Дорогу удалось отбить у боевиков после ожесточенных боев, но обстановка остается сложной.

Турция наращивает военную группировку в этом районе, чем пользуются террористы. Они атакуют сирийских военных вблизи турецких наблюдательных пунктов, применяя их в качестве прикрытия. Это не дает сирийским войскам эффективно наносить удары по противнику.

В результате одного из столкновений был сбит сирийский вертолет: экипаж и пассажир погибли. В Дамаске заявляют, что турецкая армия и вовсе действует в интересах боевиков: снабжает их разведданными и поддерживает огнем артиллерии.

Анкара, в свою очередь, обвинила Сирию в умышленном ударе по ее позициям, сообщает телеканал "Россия 24".



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Турция наращивает группировку войск в Сирии

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