Жанна Эппле рассказала, почему рассталась с первым супругом

12.02.2020, 5:04, Разное

Российская артистка Жанна Эппле стала гостьей ток-шоу «Судьба человека», рассказав телеведущему Борису Корчевникову о распавшемся первом браке. Напомним, пара развелась лишь спустя два года совместной жизни.

Впервые актриса стала супругой еще в 18-летнем возрасте, выйдя замуж за танцора Алексея Бакая. Поначалу они встречались очень редко, и лишь счастливое совпадение свело их вместе. Через год после первой встречи житель сделал ей предложение. Тем не менее, брак точно нельзя назвать удачным – по словам Эппле, возлюбленный предал её в очень ответственный момент. Актриса была близка к депрессии после выкидыша, а затем и вовсе узнала, что бесплодна.

К сожалению, ребенка сохранить не удалось, потом Эппле попала в онкологию – ей хотели удалить грудь. Затем врачи огорчили её еще одной новостью – у актрисы никогда не будет детей. Молодая девушка нуждалась в поддержке мужа, но в тот момент он полностью посвящал себя работе. Эппле не простила этого предательства, и брак в итоге распался. К счастью, несмотря на вышеназванный диагноз, у актрисы позже всё же родились дети.