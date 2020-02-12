Личное: А такая ли уж дура Джоли?

12.02.2020, 5:02, Разное

Что общего у Анджелины Джоли и Шеннен Доэрти? Ну, помимо того, что обе — американские актрисы одного поколения: Джоли — 44 года, Доэрти — 48 лет.


Фото: Getty Images

Рак груди. И у той, и у другой есть взаимоотношения с этим заболеванием.

Доэрти диагноз был поставлен в 2016 году. Она долго и трудно лечилась. Наступила ремиссия, но несколько дней назад рак вернулся. Теперь уже в четвёртой, самой агрессивной стадии.

Анджелина удалила молочные железы и яичники, чтобы предотвратить рак груди и рак яичников. По результатам генетического теста риск онкологии у Джоли очень высок. Вероятность рака груди — 87%, яичников — 50%.

Мама Анджелины умерла в возрасте 56 лет от рака яичников. Тётя — в возрасте 61 года от рака груди.

Да, теперь весь мир знает, что Джоли вырезала у себя грудь и часть женской репродуктивной системы.

Да, теперь весь мир знает, что Доэрти прошла через неимоверные муки в борьбе с раком, которую, скорее всего, проиграет.

Возникает вопрос: а такая ли уж дура Джоли?

Что думаете? Почему?

Источник: Лена Миро



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Личное: А такая ли уж дура Джоли?

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