Личное: А такая ли уж дура Джоли?

12.02.2020, 5:02, Разное
Что общего у Анджелины Джоли и Шеннен Доэрти? Ну, помимо того, что обе — американские актрисы одного поколения: Джоли — 44 года, Доэрти — 48 лет.
Фото: Getty Images
Рак груди. И у той, и у другой есть взаимоотношения с этим заболеванием.
Доэрти диагноз был поставлен в 2016 году. Она долго и трудно лечилась. Наступила ремиссия, но несколько дней назад рак вернулся. Теперь уже в четвёртой, самой агрессивной стадии.
Анджелина удалила молочные железы и яичники, чтобы предотвратить рак груди и рак яичников. По результатам генетического теста риск онкологии у Джоли очень высок. Вероятность рака груди — 87%, яичников — 50%.
Мама Анджелины умерла в возрасте 56 лет от рака яичников. Тётя — в возрасте 61 года от рака груди.
Да, теперь весь мир знает, что Джоли вырезала у себя грудь и часть женской репродуктивной системы.
Да, теперь весь мир знает, что Доэрти прошла через неимоверные муки в борьбе с раком, которую, скорее всего, проиграет.
Возникает вопрос: а такая ли уж дура Джоли?
Что думаете? Почему?
Источник: Лена Миро
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