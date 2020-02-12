В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию

12.02.2020, 4:58, Новости дня

Турецкие поставщики испытывают трудности с отправкой помидоров в Россию, сообщил глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

«Мы готовы поставлять нашу продукцию в Россию вместо китайской, от которой она в настоящее время отказалась из-за коронавируса. Однако, к огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию – говорят, что закончилась квота», – цитирует главу Союза экспортеров Восточного Черноморья РИА «Новости».

По его словам, экспортеры запросили у российской стороны дополнительную квоту, но пока никакого ответа нет, а поставленный товар возвращается обратно.

Гюрдоган выразил надежду, что политические разногласия по Сирии не испортят отношения двух стран и не нарушат связи их бизнесменов. «Надеюсь, что руководство РФ и Турции сможет действовать на основе здравого смысла», – добавил глава Союза экспортеров.

Напомним, Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешил ввоз томатов с трех предприятий Турции, которые ранее инспектировались российским ведомством.



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В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию

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