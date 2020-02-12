Берни Сандерс лидирует на праймериз в Нью-Гэмпшире

12.02.2020, 4:52, Новости дня

Сенатор Берни Сандерс побеждает на президентских праймериз среди демократов в штате Нью-Гэмпшир, которые завершились во вторник вечером. Об этом стало известно по итогам подсчета 25% бюллетеней.

Согласно предварительным итогам праймериз, 28% избирателей отдали предпочтение Сандерсу. На втором месте – умеренный демократ, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Сенатор Эми Клобушар, которая в минувшую пятницу запомнилась многим избирателям благодаря яркому выступлению на дебатах, занимает третье место с 20% голосов.

На четвертом месте с большим отставанием от тройки лидеров оказалась сенатор Элизабет Уоррен, которую поддержали 9,4% участников праймериз. Джо Байден занял всего лишь пятое место: за него проголосовали 8,7% демократов в Нью-Гэмпшире. Предвидя столь плачевный результат, Байден уехал из Нью-Гэмпшира в Южную Каролину, где состоятся следующие праймериз, еще до начала объявления первых результатов.

Вскоре после закрытия участков в Нью-Гэмпшире, источники в избирательном штабе бизнесмена Эндрю Янга сообщили о том, что он снял свою кандидатуру и больше не участвует в президентской гонке.

Экзит-полл, опубликованный исследовательской компанией Edison Research незадолго до закрытия участков для голосования и перед полным подсчетом голосов, показывает, что 26% избирателей отдали предпочтение Берни Сандерсу, 22% проголосовали за Буттиджича, а Эми Клобушар предпочли 21% избирателей-демократов.

Как сообщают NBC и CBS, Джо Байден и Элизабет Уоррен не набрали достаточно голосов среди жителей Нью-Гэмпшира для того, чтобы заручиться поддержкой делегатов, которые будут голосовать за единого кандидата от партии на Национальном съезде демократов в июле.

Согласно экзит-поллу, проведенному на участках, на которых голосовали республиканцы, полную и безоговорочную победу на республиканских праймериз одержал Дональд Трамп: его кандидатуру поддержали 86,6% избирателей-республиканцев (данные приводятся на основе экзит-поллов, проведенных в 20% избирательных участков). Бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд получил поддержку от 8,2% республиканцев в Нью-Гэмпшире.