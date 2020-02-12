Китай не принял предложение США о помощи с коронавирусом

12.02.2020, 4:44, Новости дня

Китай пока не принял предложение Соединенных Штатов о помощи в борьбе с распространением коронвируса и отправке американских врачей в КНР, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

По слова О’Брайена, ситуация со вспышкой коронавирусной пневмонии остается «крайне серьезной», передает ТАСС.

«Мы не знаем, откуда он (коронавирус) взялся. Мы не знаем его происхождение и то, как он появился», – отметил помощник президента США. «У нас нет американских врачей в этом районе», – добавил О’Брайен.

«Мы предложили Китаю возможность того, чтобы американские доктора из ЦКПЗ (Центров по контролю и профилактике заболеваний) и другие эксперты приехали в Китай и помогли. Это предложение не было принято в настоящий момент, но оно остается в силе», – сообщил помощник Трампа в ходе выступления в вашингтонском Атлантическом совете.

О’Брайен не стал комментировать версию The Washington Times о происхождении коронавируса из лаборатории института в городе Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия. «У меня нет информации по этому поводу, так что я не могу комментировать это», – сказал представитель американской администрации.

Накануне министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что РФ направила в Китай гуманитарную помощь в виде 2 млн медицинских масок и медикаментов.

По состоянию на вторник, число жертв коронавирусной пневмонии составило в общей сложности 1017 человек, заразились свыше 42,7 тыс. человек, более 4 тыс. выздоровели.