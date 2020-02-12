Продление договора СНВ США намерены обсуждать за закрытыми дверями

12.02.2020, 4:30, Новости дня

США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверямии и рассчитывают на переговоры в скором времени, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

"Мы будем вести переговоры по этому поводу с российскими властями и Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве​​​. Мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров и обсудим эти важные вопросы", — сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

О'Брайан отметил, что Пекин пока не соглашается на участие в переговорах. "Китайцы не заинтересованы в контроле над вооружениями, поскольку они очень быстро продвигаются во всех технологических аспектах", — сказал чиновник.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что до истечения СНВ-3 остался один год, а отклика от США нет.

"Администрация переводит стрелки на Китай, на якобы его растущий арсенал, но сама с китайцами об этом не говорит, либо говорит невнятно", — сказал Ильичев на церемонии открытия сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России.

Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков​​​ заявил, что Москва направила США в конце прошлого года дипломатическую ноту о готовности продлить СНВ-3 без предварительных условий, и эта позиция остается в силе, передает РИА Новости.

Он отметил, что с точки зрения международной безопасности безответственно и вредно ставить вопрос о продлении действующего договора между Москвой и Вашингтоном в зависимости от тех или иных привходящих обстоятельств.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.

6 февраля этого года с требованием к президенту США Дональду Трампу о начале переговоров с Россией по СНВ выступили американские конгрессмены, представляющие Демократическую партию. Они подчеркнули, что для Трампа пришло время прислушаться к разуму и американским союзникам, признающим договор оплотом безопасности. По мнению представителей Демпартии, договор в течение десятилетия сдерживал российские ядерные силы и обеспечивал надежный и детальный режим проверок.



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Продление договора СНВ США намерены обсуждать за закрытыми дверями

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