Руководство телекомпании провело беседу с ведущей, которая смеялась из-за новости о повышении соцвыплат

12.02.2020, 4:18, Новости дня

С телеведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации пенсий для льготников, провели беседу, сообщил директор ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) Алексей Костылев.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», – сказал он.

Костылев отметил, что в руководстве филиала еще не решили, какие меры принять в отношении ведущей.

Накануне в Сети появилось видео с записи программы «Вести. Камчатка». Телеведущая рассмеялась, когда ей пришлось прочесть новость о повышении выплат российским льготникам на 3%. Оказалось, теперь средний льготник может потратить аж 900 рублей в месяц на медикаменты и 137 рублей – на лечение в санатории. Диктор отметила, что очень старалась не смеяться. «Хорошо, что я не в прямом эфире. Вы это читали?» – сказала она.

В эфир запись не пошла, но разошлась в интернете. Как заявили руководители канала, уже известно, кто опубликовал видео, однако пока никаких мер в отношении этого сотрудника принято не было.