В Петербурге полицейским вынесли приговор за избиение подростка. Его подозревали в краже семечек

12.02.2020, 4:18, Новости дня

В Петербурге к реальным срокам приговорили двух сотрудников полиции за пытки 17-летнего подростка, сообщает объединенная пресс-служба судов города.​

Алексея Заброду приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима, Евгения Аунинга – к 1 году и 6 месяцам. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Обоим запретили занимать должности на госслужбе два года, а также обязали выплатить потерпевшему по 50 тысяч рублей в качестве компенсации. 

Дело слушалось в особом порядке. Подсудимые вину признали, раскаялись и извинились.

17-летнего Вадима Коваля задержали по подозрению в краже семечек 27 мая прошлого года.  Его задержал охранник магазина, который схватил его за руки и повалил на пол, а потом застегнул наручники за спиной. Подростка доставили в отдел полиции, при этом не проинформировав его законного представителя. Мать пострадавшего Олеся Коваль сообщила, полицейские два часа избивали подростка и угрожали изнасиловать его резиновой дубинкой.

Как позже рассказал сам потерпевший, один из полицейских кричал: «Сейчас мы тебя отпетушим». У подростка диагностировали многочисленные гематомы и ссадины. 3 июня начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил журналистам, что в полицию мальчика доставили уже избитым.

Охранник в магазине тоже стал обвиняемым по уголовному делу о превышении полномочий работника частной охранной организации. Его дело находится на утверждении в прокуратуре, пишут Север.Реалии.

 

В сентябре 2018 года сотрудники полиции города Каменск-Уральский Свердловской области несколько дней продержали в отделении трех подростков, выбивая из них признание в краже, а одного из задержанных, которому было 17 лет, заставили рыть себе могилу.
В 2017 году на Сахалине полицейский выбивал признание в краже у несовершеннолетней девочки, пытая ее током.
В 2012 году в пытках подростков с помощью противогаза и вставления спиц в ухо обвиняли сотрудников отдела полиции Могочинский в Забайкальском крае. Все обстоятельства дела Вадима Коваля сейчас выясняют правозащитники общественной организации «Зона права», помогающей пострадавшим от пыток в полиции. 



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В Петербурге полицейским вынесли приговор за избиение подростка. Его подозревали в краже семечек

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