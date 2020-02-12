Личное: Этот парень просто чудо какое-то

12.02.2020, 4:08, Разное

Тут одна девушка прислала продолжение истории про печорина.

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Здравствуйте, Эволюция!

Я Вам уже писала два письма и мне повезло попасть на разбор: https://evo-lutio.livejournal.com/1046732.html и https://evo-lutio.livejournal.com/1054589.html

Затем я писала третий раз и понимаю, что это моя последняя попытка, после этого – в бан. Но вдруг мне повезёт ещё раз.

(В бан, это если мне присылают много раз одно и то же письмо. Мне иногда и по десять раз шлют. Застревают и компульсивно шлют и шлют одно и то же. А если продолжение уже опубликованных писем вы пишете, то я не баню, конечно, и даже публикую иногда. Но это должно быть развитие истории, а не тот же самый плач)

Этот парень просто чудо какое-то, я никогда такого не видела. Я столкнулась с необъяснимой ситуацией, и у меня к нему нет ненависти или боли, просто усталость и какое-то офигение. Очень хочется разобраться, как же с таким справляться в будущем и что это вообще такое.

(А зачем справляться с этим в будущем? Если вдруг вам снова попадется печорин, будет то же самое примерно)

Попробую очень кратко описать события. После моего последнего письма к Вам, он отказался ужинать со мной. Опять прицепился к чему-то, что я его обманула, хотя я не поняла где, и отказался. Я ещё один раз ему написала, пыталась что-то объяснить, потом успокоилась – что уж тут поделаешь.

Прошло месяца два, он нашёл меня в инстаграме и начал смотреть мои сториз, буквально первого января – я офигела. Я пару раз посмотрела его в ответ, но ничего не писала. Плюс я была в другой стране на новый год – смысл было писать. Да и я не знала что. В общем, мы так смотрели сториз где-то недели три, потом я вернулась домой, зафоловила его. И через дня четыре он мне написал (прошло два месяца примерно с момента как он отказался поужинать):

— А ты настойчивая. Скажи чего ты хочешь от меня?

— Слушай, ты что издеваешься? Я уже всё тебе сказала. Я просто дура, которой ты нравишься больше, чем следует.

(Девушки, почему вы просмотр сториз воспринимаете как шаг от человека? Это даже не пинг. Ну лайк или комментарий еще можно за пинги считать, но на пинг тоже не надо бежать, если вас послали. Но вы почему-то за шаг принимаете просмотр сториз. И дальше вам кажется, что вас приглашают в отношения)

В общем, слово за слово, договорились встретиться. Он позвонил, посмеялись оба с ситуации, он говорит “окей, давай ещё раз попробуем”.

(Здесь у нее плохое мы. Опишите)

Ну и мы попробовали. Встретились, проговорили несколько часов за ужином, он отвёз домой, я пригласила на чай, он остался на часа три со словами “Если честно, я никуда не хочу уходить – мне с тобой очень хорошо”. Я расслабилась наконец, болтала с ним, потом он меня поцеловал, и я улетела. Он ещё спросил “почему ты не обиделась когда я тебя бросил, и не забыла меня просто?”, я говорю “я просто подумала, что нам будет с тобой безумно клёво вместе, но я не знала, как тебе это показать. Было так обидно”, и потом “Скажи, ведь я была права?” – он такой “Я тебе ничего не скажу, не надо меня заставлять”.

(Ну давайте смотреть по ходам, что тут получилась за ситуация. Она уговорила его общаться, он согласился на условии, что ей это больше нужно и она будет стараться. Она этих условий не поняла, но сначала от радости вела себя тихо)

Но через два часа он ушёл со словами “Спасибо тебе, что ты такая упрямая, заставила меня встретиться с тобой. И да, ещё одна вещь.. Ты была права”. Это было очень красиво.

С тех пор мы около полутора недель виделись почти каждый день, постоянно были на связи, он буквально завалил меня смсками и звонками и каждый день звал встречаться. Это было похоже на какое-то помешательство – я просыпалась в пять утра от его смс, отвечала, и мы постоянно-постоянно переписывались и бесконечно разговаривали и целовались. Надо юыло притормозить, но получалось только когда я работала, в остальное время я прямо сразу бежала отвечать ему.

(Если бы она притормозила, он бы ее послал. Но то, что она была к его услугам всегда и сразу, его устраивало)

Разговоры были откровенные, поцелуи тоже откровенные, но в постель он не тащил, а я хоть и хотела, но не знала как это инициировать самой, поэтому попустилась. Ну и в итоге просто по полчаса целовались, обнимались, гладили друг друга.

(Тут не знаю, почему он не стал с ней спать. Понятно, что не особо хотел и она его не слишком привлекала. Но, возможно, он еще хотел, чтобы она его попросила об этом. А она рапунцель, не слишком сексуальная, поэтому не заводилась настолько. Ну и он не торопился, давал ей время захотеть)

Про мою ОЗ наверно нужно сказать. Я имею довольно неплохую должность, зарабатываю думаю немного больше него, работаю в продажах. Но не факт, что он это знал – я особо не светила. Образование у меня высшее, из хобби – я неплохо рисую, он видел мои картины. Сложно сказать понравились или нет, но на словах выражал восторг.

(Что-то ему нравилось в ней. Может быть понравилось у нее дома, может и правда картины он счел неплохими. Что-то нравилось, а что-то совсем нет)

И вот теперь кульминация. Ничто не предвещало, мы собрались в поход, он мне звонит утром, а я пыталась читать, но видимо закрыла глаза и уснула. Звонок, я сонным голосом “алё?”, я плохо соображаю спросонья, дальше такой диалог:

— Ты спишь?

— Да

— Хаха

— Ну то есть нет я не спала, я читала книжку

— Не понял. Ты только что сказала что ты спала. И голос у тебя точно как будто я тебя разбудил.

— Я читала книжку, просто сонная

— Ясно

И всё. Он заезжает за мной, я вижу – он уже чужой какой-то. Начинает вопросы странные задавать, мол, а вот ты утром энергичная или нет? Что ты любишь больше: котов или собак? День или ночь? Короче такая фигня – мне показалось, он просто искал повод, чтобы убедиться, что мы не подходим друг другу, если честно.

(Она недоумевает, почему он недоволен. А недоволен он по простой причине. Он не видит в ней того восторга и трепета, которые она ему изначально обещала. А он на других условиях с ней общаться не хочет)

Мы попёрлись в этот поход (это часа два в гору и часа два назад), разговаривали как обычно, ничего не предвещало беды, и тут я замечаю что он за три часа ни разу до меня не дотронулся. Тут я конечно неправа, но решила спросить прямо (дура): мол, слушай, почему ты не трогаешь меня? Я тебе разонравилась? И тут он выдаёт “Да”. Нихуясебе (зачёркнуто). Я обалдела. И я бы развернулась и сказала иди один, но как назло, у меня кошелёк и айди в его машине – нужно переться назад рядом с ним!

(Видите, какой густой у нее тут ЗВ? Она забыла, кто за кем бегал, кто кого тянул в отношения, она забыла условия, на которых он согласился с ней общаться. Она считает, что они на равных или что это ему даже больше надо, чем ей. Вот такой ЗВ и поэтому она получит пику)

В общем я знала, что надо закрыть рот, но не выдержала, разнылась “почемууууу”, и он ответил что-то типа “слушай, в тебе как будто два разных человека. Ты такая искренняя, и когда ты своей человеческой стороной открываешься, ты офигенная. Но потом ты начинаешь кусать, вспоминать прошлое, как я обидел тебя, подкалывать меня, и это бесилово. Я так не могу”.

(Ну вот он ей честно сказал, что она время от времени строит из себя надменную дуру, и ему этого не нужно)

Я нагородила ему кучу лишних признаний как дура, что он мне понравился и сделал боооольно, два рааазаа, он просто молчал на это всё. Потом я хотела вызвать такси, но он такой “не говори ерунды, я тебя отвезу домой, тебе час ехать. Хочешь – мы будем молчать всю дорогу, и просто музыку слушать”.

Но мы не молчали (рукалицо), я всё равно его спросила “ты уверен?” – он молчит. Я повторяю “ты уверен?”, он такой “да”. Я говорю “на сто процентов?”, а он “что ты хочешь от меня? Чтоб я опять соврал? Нет, блин, я не уверен, но мы расстаёмся, перестань меня пытать.

И я перестала. Он отвёз домой, я вышла, опять наныла на прощание, что если бы всё зависело только от меня, я бы всё сделала. Он сказал “я знаю, но вот так вот.” Потом я ещё ему скинула признание, но поняла, что его прям воротит уже от этого, и заткнулась)

Через неделю я ему написала “прости меня за то как я некрасиво себя повела тогда. Я ни в чём тебя не обвиняю, ты никогда не разбивал мне сердца и это всё глупости были – мне стыдно за ту всю драму. Мне было классно с тобой, и я ценю, что ты мне всё прямо сказал. Если ты осилил до конца – спасибо, что дочитал мою поэму)”

Он ответил через день “спасибо, извининия приняты. Я рад, что ты тоже считаешь, что это был позитивный опыт. И да, я дочитал твою поэму, она была классная 😊”

Я не выдержала и написала “надеюсь, что ты не читал её весь этот день 😊” (он ответил через сутки).

На этом всё. Эволюция, что это было?

(Друзья, объясните, что это было? Только не пишите, что он плюсует. Это и так понятно, но все-таки дело не только в этом)

Я не то чтобы прям умираю как в первый раз, мне в общем-то спокойно и какой-то пофигизм.

(Это временно скорее всего. Потом станет хуже. И отцепиться от этой истории у автора шансов мало, так и будет вспоминать этого парня и скучать по нему, как поклонницы Димы или Максима, если вы помните таких печориных. Понимаете, почему этот сценарий повторяется у всех почти рапунцелей с печориными? В сериале тоже это есть про Рапунцель и Печорина, немного)

Но я такого никогда не встречала, хотелось бы разобраться, где я опять накосячила.

Спасибо Вам за всё!