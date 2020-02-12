СМИ стало известно о требовании ФСБ предоставить доступ к переписке россиян

12.02.2020, 4:06, Новости дня

Стало известно, что в августе 2019 года ФСБ потребовала от крупнейших российских интернет-сервисов передать ей ключи для дешифровки переписки пользователей.

Письма с требованием организовать круглосуточный удаленный доступ к информационной системе организации и обеспечить "в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов" получили несколько сайтов, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, пишет Meduza.

Среди получателей требования оказались Avito, Rutube, сайты medianetworks.ru, film.ru, paparazzi.ru, habr.com и другие.

По закону сервисы, включенные в реестр организаторов распространения информации, обязаны предоставлять данные пользователей ФСБ. В Минкомсвязи объяснили, что участники реестра обязаны предоставлять такие данные, как логин пользователя, его настоящие имя и фамилия, паспортные данные, адрес проживания, прописки, список языков, которым владеет пользователь, а также его круг общения, данные учетных записей в других сервисах, IP-адрес, переписку, записи аудиоразговоров и так далее.



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СМИ стало известно о требовании ФСБ предоставить доступ к переписке россиян

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