США отказались воевать за Турцию в сирийском Идлибе

12.02.2020, 4:05, Новости дня

Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в сирийской провинции Идлиб, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Помощник президента США заявил, что «не существует волшебной палочки», которая бы остановила насилие [в Сирии], но [вместе с этим] Вашингтон не собирается отправлять войска в конфликт, «который не имеет [к США никакого] отношения», передает ТАСС.

Саму ситуацию в провинции Идлиб О’Брайен назвал ужасной и осудил, однако при этом подчеркнул, что США не намерены «парашютироваться [в Сирии] и говорить: «Турция, прекрати это. Россия, прекрати это». «Не думаю, что мы осуществим военное вмешательство в Идлибе в попытке выправить эту нехорошую ситуацию», – добавил помощник Трампа.

«Предложение о том, что Америка должна что-то сделать [в Идлибе]. <…> Я не вижу в этом настоящих доводов», – отметил О’Брайен.

«Что мы должны сделать, чтобы остановить их? Мы должны быть мировым жандармом?» – сказал советник главы вашингтонской администрации.

Помощник президента США пояснил, что понимание американским правительством принципа «достижение мира с позиции силы» отличается от трактования предыдущих администраций. По его словам, в прошлом году был серьезный риск обострения ситуации в Идлибе, и президент США Дональд Трамп якобы смог сдержать кризис одним своим твитом.

«Мы купили им целый год с помощью всего одного твита. Это довольно впечатляюще», – сообщил советник Трампа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал скоординированный ответ США и Турции на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии в Идлибе.

В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных. Во вторник Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного. После этого Командование сирийской армии пообещало дать достойный ответ на нападение Турции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.