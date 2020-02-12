Друзья и родные народного артиста Романа Карцева бросили его могилу в запущенном состоянии

12.02.2020, 4:04, Разное

Могила народного артиста Романа Карцева находится в запущенном состоянии, она расположена среди памятников и обелисков, установленных другим знаменитостям. Неухоженность захоронения артиста разговорного жанра беспокоит некоторые СМИ.

Сатирик похоронен на Троекуровском кладбище, филиале Новодевичьего комплекса. На его территории захоронены многие знаменитости: Игорь Старыгин, Николай Караченцов, Семён Фарада, Евгений Весник, Игорь Кваша, Валерий Гатаев, Владислав Галкин, Вальтер Запашный и другие. Их могилы ухожены, на них установлены памятники. Вместе с тем, среди монументов, на отшибе, можно заметить простую ограду могилы Карцева, умершего свыше 1,5 года назад. Некоторые издания обеспокоены тем обстоятельством, что Союз театральных деятелей и телеканалы не вмешиваются в данную проблему, хотя эксплуатируют талант комика. Вызывает удивление отсутствие его друзей, хотя на могиле появляются изредка свежие гвоздики.

У Романа Карцева были и есть дети и внуки, вместе с тем, отношение к его могиле с их стороны остаётся неясным. Предположительно, существуют некие семейные тайны, закрытые для массмедиа.