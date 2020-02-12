Наука: Как одна порция жирной пищи может привести к инфаркту

12.02.2020, 3:50, Разное

Всего одна порция популярного десерта милкшейка может спровоцировать начало болезни сердца. Благодаря высокой калорийности и насыщенности жирами, он может быстро превращать наши эритроциты в маленькие «колючие» клетки, которые могут дать начало болезни сердца.

Для своего эксперимента ученые из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огаста (University of Augusta’s Medical College of Georgia) кормили 10 здоровых добровольцев милкшейком, сделанным из цельного молока, жирных сливок и мороженого. Одна порция содержала 80 грамм жира и 1000 калорий. До и после употребления десерта у исследуемых брали анализы крови. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Laboratory Investigation.

Спустя четыре часа после употребления милкшейка, сосуды исследуемых становились менее эластичными, а их иммунная система срабатывала почти как при инфекции.

Такая реакция организма у здоровых людей была обратимой, но ученые подчеркивают, что эффект такого питания способен накапливаться. Они считают, что их исследование помогает объяснить случаи развития инфаркта миокарда и даже смерти после употребления всего одного блюда очень высокой жирности.

«Из этого следует вынести вывод о том, что организм обычно может справиться с такой пищей, но если вы не едите ее снова и снова», — говорит доктор Джулия Бритейн (JuliaE.Brittain) из Центра сосудистой биологии Медицинского колледжа Джорджии.

Важный акцент исследования был сделан на изменениях красных кровяных клеток, эритроцитов. В норме их поверхность очень эластична, что дает им возможность перемещаться по сосудам, совершенно не повреждая их стенок. Но после жировой нагрузки они становились меньше, на них появлялись острые образования, они начинали вырабатывать вредные вещества.

Как в эритроцитах, так и в крови в целом, отмечалось повышение содержания фермента миелопероксидазы (МПО), который связывают со снижением эластичности сосудов, оксидативным стрессом и инфарктом. Под вилянием этого вещества меняется и форма эритроцита.

«Красные кровяные клетки обычно красивые и гладкие, но после потребления пищи с высоким содержанием жира на них образуются острые выступы», — описывает Бритейн изменения в клетках.

Изменениям подвергались и белые кровяные клетки моноциты, которые пытались забрать избыток жиров из крови. Ранее исследования тех же авторов показали, что в таких случаях они способствуют развитию воспаления, их находят в атеросклеротических бляшках.

Жидкая часть крови, плазма, также менялась. Обычно это прозрачная жидкость желтого цвета, но в эксперименте она была обесцвечена и более густой консистенции. Как и ожидалось, уровень холестерина в ней был сильно повышен.

В том же исследовании часть участников получала высококалорийную пищу без повышенного содержания жира (три больших чашки сахарных хлопьев с обезжиренным молоком). Такая пища не оказывала столь тяжелого эффекта на сосуды.

Соавтор исследования Нил Уайнтрауб (Neal L. Weintraub) подчеркнул важность первичной профилактики болезней сердца. Она должна включать здоровое питание, регулярные физические нагрузки, контроль над артериальным давлением и уровнем холестерина в крови. Даже при генетической предрасположенности к болезням сердца, профилактика резко снижает заболеваемость.