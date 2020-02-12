Мнение: Стресс-тест

12.02.2020, 3:32, Разное

Фактор времени для китайской экономики становится определяющим. Властям нужно отрапортовать о победе над эпидемией в кратчайшие сроки, в противном случае негативные тенденции утратят даже намек на управляемость, а внутренние проблемы и противоречия, которые кризис обострил, но которые были созданы задолго до него, превратятся в самодостаточные факторы.

Вести.Ру сообщили о том, что Центробанк Китая ещё до эпидемии проводил стресс-тест, результаты которого выглядят крайне тревожными — в случае падения темпов роста китайской экономики до 5 процентов 7 крупнейших банков из 30 ожидает крах. В наихудшем сценарии, когда рост упадет до 4 процентов, 17 из 30 банков становятся банкротами. При этом JP Morgan ожидает в первом квартале рост экономики Китая буквально в 1 процент. И это оптимистичная оценка, исходящая из предположения, что эпидемия закончится в ближайшие дни и экономика начнет работать, как любят произносить в одной северной стране "без раскачки". В реальности вместо роста первый квартал может завершиться падением, и весь вопрос — насколько большим. Вполне возможно, что годовые показатели могут оказаться существенно хуже параметров стресс-теста китайского Центробанка, а это будет означать коллапс финансовой системы Китая или по крайней мере шторм небывалой доселе силы. Что вполне правдоподобно — при таких размерах финансового сектора и катастрофа будет иметь соответствующий ему масштаб.

Китайская стратегия безудержной накачки экономики ликвидностью превратила ее в синтолового качка. Выглядит внушительно, здоровье — ни к черту. Небольшой насморк — и кома.

Все будет решаться в ближайшие дни, возможно, недели. Какое-то время власти могут манипулировать статистикой с целью снизить панику внутри страны и тревогу за ее пределами. Но, как известно, невозможно обманывать всех и все время. Мировая экономика оказалась слишком зависимой от здоровья китайской, чтобы позволить успокаивать себя пассами рук и задушевным голосом китайского руководства.