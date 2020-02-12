Гончарук: Идея провести Олимпиаду совместно с Беларусью заслуживает глубокого изучения

12.02.2020, 3:18, Новости дня

Идея совместного проведения летних Олимпийских Игр в Украине и Беларуси заслуживает изучения. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 февраля на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх, которые состоятся в Токио в 2020 году, пишет «Интерфакс-Украина».

«По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована», – сказал глава правительства.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал, что подготовка таких масштабных проектов ведется на протяжении пяти-десяти лет.

«Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность создания совместного проведения таких игр с Республикой Беларусь, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Беларуси, опыт других стран по подготовке», – сказал министр.

Ближайшие летние Олимпийские игры, страна проведения которых еще не определена, состоятся в 2032 году.

16 июля 2019 года Зеленский заявил, что поручил тогдашнему министру спорта и президенту Национального олимпийского комитета разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

4 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Украина могли бы побороться за проведение на своей территории крупных международных соревнований высокого уровня.

«Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу», – отметил белорусский лидер.