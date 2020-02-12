Президент США отрицает причастность к смягчению рекомендаций прокуратуры по делу Стоуна

12.02.2020, 3:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что он не вмешивался в ход дела против его бывшего советника Роджера Стоуна, и не просил Министерство юстиции смягчить рекомендации в отношении приговора Стоуну. При этом глава государства отметил, что он имеет право на подобные действия, сообщает агентство Reuters.

В понедельник прокуроры рекомендовали приговорить Стоуна к тюремному сроку от семи до десяти лет по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которое вел бывший спецпрокурор Роберт Мюллер.

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп назвал рекомендации прокуратуры «нелепыми», однако уточнил, что он не разговаривал ни с кем из Министерства юстиции по этому поводу.

«Я бы мог сделать это, если бы захотел. Я имею на это полное право. Я ничего не делал», — сказал президент.

Трамп отказался ответить на вопрос журналиста о том, планирует ли он помиловать своего бывшего советника.

Во вторник Минюст неожиданно выпустил новые рекомендации в отношении приговора Стоуну. При этом все четыре прокурора, участвовавшие в процессе, подали в отставку.

Несколько часов спустя после того, как президент публично пожаловался на несправедливое отношение прокуроров к Стоуну, высокопоставленные сотрудники Министерства юстиции отменили рекомендацию федеральной прокуратуры приговорить бывшего советника Трампа к сроку от семи до девяти лет. Суд признал Стоуна виновным по семи эпизодам, включая дачу ложных показаний Конгрессу, препятствование правосудию и оказание давления на свидетелей.

В новых рекомендациях суду представитель Минюста, который ранее не принимал участия в работе по делу Стоуна, назвал предыдущие рекомендации «излишними и необоснованными», заявив, что министерство не будет вообще предлагать какие-либо рекомендации о вынесении приговора Стоуну.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер во вторник направил письмо генеральному инспектору Минюста Майклу Хоровицу с официальным запросом о проведении расследования в связи с изменением рекомендаций прокуратуры о наказании Стоуна.

«Американский народ должен быть уверен в том, что правосудие в этой стране осуществляется беспристрастно. Эту уверенность нельзя поддерживать, если президенту или его политическим назначенцам разрешено вмешиваться в судебное преследование и вынесение приговоров для защиты своих друзей и партнеров. Я призываю вас в ускоренном порядке рассмотреть этот неотложный вопрос и выпустить открытый отчет с вашими выводами и рекомендациями как можно скорее», — говорится в письме Шумера Хоровицу.