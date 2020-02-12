Число заболевших на карантинном лайнере в Японии достигло 175 человек

12.02.2020, 3:12, Новости дня

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило об увеличении общего числа зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess до 175 человек.

По данным министерства, пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, обнаружена еще у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Йокогама, и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на нем, передает ТАСС.

Гражданство новых инфицированных не уточняется.

Ранее в МИД РФ раскритиковали действия Японии в ситуации с карантинным лайнером.

Напомним, лайнер оказался в карантине, так как среди пассажиров был житель Китая (он сошел в Гонконге), у которого был обнаружен коронавирус. На судне находятся 24 россиянина, в том числе дети. В понедельник сообщалось о 130 заразившихся.



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Число заболевших на карантинном лайнере в Японии достигло 175 человек

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