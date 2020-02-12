Мнение: Фадей-сотрудник

12.02.2020, 3:05, Разное

Точка падения все ниже.

Не только в  интенсивности репрессий («сетевое дело»), но и в области государственной правозащиты.

Пропагандист Фадеев – новобранец на посту Совета по правам человека при Путине, отказался комментировать «Коммерсанту» жестокий приговор молодым людям, проходящим по сфабрикованному ФСБ «сетевому делу».

Фадеев сослался на то, что он – «сотрудник администрации президента».

Такого в прошлом от СПЧ слышать не приходилось.

Фадеев добавил, что СПЧ готов рассмотреть заявления осужденных, их родственников или адвокатов, «если те обратятся за защитой».

Да, конечно. Обращайтесь. Сотрудник администрации Фадеев обеспечит вам защиту.

У СПЧ при Путине есть одна важная функция –  несколько смягчать репрессивную властную систему. Пусть в частностях. СПЧ в прошлом хотя бы демонстрировал обществу, что диалог между гражданским обществом и властями, пусть и ограниченный, возможен. И СПЧ был местом такого диалога. Это было выгодно самому Путину.

Пропагандист Фадеев своим тупым салютом «сотрудника администрации» нанес вред только своему работодателю. Показав, что является откровенной ширмой. Он мог повести себя умнее – сказать, что он «обеспокоен», что СПЧ обязательно рассмотрит обращение, и адвокатам нужно его скорее подготовить.

Но Фадеев повел себя глупо, сообщив, что он не на страже прав человека, а на страже репрессий как сотрудник Путина.

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Источник: СерпомПо



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Мнение: Фадей-сотрудник

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