Смартфоны могут вызвать онкологические процессы в щитовидной железе

12.02.2020, 3:04, Разное

Ученые считают, что смартфоны могут вызвать онкологические процессы в щитовидной железе. В группу риска попадают в первую очередь те, кто предрасположен к раку генетически, однако ограничить время пользования гаджетами они советуют всем.
Специалисты Yale University в ходе проводимых исследований установили взаимосвязь между генетической наследственностью и риском развития рака щитовидки. Оказалось, что частое использование устройств в два раза увеличивало вероятность возникновения злокачественного новообразования.

В свою очередь российские исследователи считают, что рост числа больных онкологией связан с совершенствованием методов диагностирования и увеличением продолжительности жизни человека. В целом представители науки единодушны в том, что современные технические устройства оказывают негативное влияние на организм человека, особенно в условиях игнорирования имеющейся информации об этом.



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Смартфоны могут вызвать онкологические процессы в щитовидной железе

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