Мнение: МИД РФ к 5-летию Минска-2

12.02.2020, 2:47, Разное

К 5-летию Минска-2 МИД РФ выпустил официальную позицию по поводу причин, по которым они не было выполнены.

12 февраля исполняется пять лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», который является безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе.

Этот документ был призван решить две задачи – остановить гражданскую войну и обеспечить прочный мир. Внутренний вооруженный конфликт стал результатом государственного переворота и антинародных действий националистического правительства Украины. Новая власть попрала права и свободы граждан на юго-востоке страны и попыталась военной силой подавить их мирный протест. Этого не получилось. Жители Донбасса доказали, что могут постоять за свои права, свободу и идентичность.

Пять лет назад в Минске, подписывая «Комплекс мер», представители Донецка и Луганска согласились оставаться в составе украинского государства при условии амнистии и наделения региона конституционно гарантированным особым статусом, что тогдашний президент Украины П.Порошенко обещал выполнить. Затем в Донбассе должны были пройти выборы и начаться восстановление контроля Киева над границей. Все это планировалось сделать до конца 2015 года.

Подписанные договоренности были поддержаны «нормандской четверкой», одобрены СБ ООН и стали частью международного права. За их реализацией пристально следит Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Мы высоко ценим и поддерживаем ее усилия, которые, согласно мандату, должны опираться на принципы беспристрастности и транспарентности.

Сегодня уместно напомнить содержание «Комплекса мер», которое многие пытаются исказить. МИД России публикует на своем сайте копию аутентичного текста этого документа.

К сожалению, ни одно из его положений до сих пор не выполнено полностью. Несмотря на неоднократно объявлявшиеся перемирия, до сих пор не удалось добиться полного прекращения огня. На линии соприкосновения продолжаются обстрелы, не реализован отвод военной техники. Донбассу не предоставлен конституционно гарантированный особый статус, не проведена амнистия. По сути, Киев начал саботаж «Комплекса мер» сразу после его подписания.

Некоторых подвижек удалось достичь благодаря тактике «малых шагов». За пять лет было проведено два крупных обмена удерживаемых лиц, в ходе которых было освобождено около 500 человек. Дополнительные договоренности 2015-2016 гг. по разведению сил на пилотных участках и «формуле Штайнмайера», которые были большой уступкой Киеву со стороны Донбасса, украинские власти выполнили только в 2019 году, да и то только лишь после смены главы государства.

Не так быстро, как хотелось бы, выполняются и последние решения парижского саммита «нормандского квартета». Прежде всего, это касается политических вопросов. Здесь мы видим откровенную имитацию процесса украинской стороной, которая по-прежнему не допускает даже мысли о прямом диалоге с Донбассом. Не реализуются и другие политические аспекты Минских соглашений – осуществление конституционной реформы, определение модальностей местных выборов. Забыты, судя по всему, и предвыборные обещания В.Зеленского относительно ослабления экономической и транспортной блокады провозглашенных республик.

Процесс урегулирования осложняют агрессивная риторика Украины, критика Минских соглашений, призывы к их пересмотру, а также идеи введения в Донбасс международной оккупационной администрации под видом миротворческой миссии ООН, что противоречит «Комплексу мер». Усугубляет ситуацию законотворчество Киева, пресловутые акты о реинтеграции Донбасса, образовании, государственном языке, проект закона о новом административно-территориальном устройстве, который пытаются выдать за выполнение обязательств по децентрализации.

Дело дошло даже до того, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможной измены экс-президента П.Порошенко при подписании «Комплекса мер». Не понятно, является ли это элементами внутриполитической борьбы или попыткой поставить под сомнение Минские договоренности. В любом случае их ревизия будет иметь непредсказуемые последствия для всего внутриукраинского урегулирования.

Российская сторона выступает за полное и последовательное осуществление всех положений «Комплекса мер». Поддерживаем усилия наших партнеров по «нормандскому формату», а также ОБСЕ как координатора работы Контактной группы и призываем их побуждать власти Украины к скорейшему и добросовестному выполнению своих обязательств.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4035015 — цинк

В целом, ничего принципиально нового. Ни один пункт из них не выполнен. И по текущим тенденциям, подобный подход к Минским соглашениям сохранится и впредь. Почему так происходит, Лавров сам на днях заявлял — слишком велик фактор США.