Times — власти США разрешили роботам-беспилотникам доставлять товары

12.02.2020, 2:47, Новости дня

Беспилотный фургон, способный развивать скорость до 40 км/ч, получил от властей США разрешение выезжать на дороги страны для доставки товаров покупателям, пишет The Times. Как поясняет издание, автомобиль под названием R2 будет доставлять продукты и еду из магазинов жителям Хьюстона.



Reuters

Хотя гонка за создание автономного транспортного средства, предназначенного для доставки, включала в себя эксперименты с дронами, «безголовыми андроидами» и «сворами собак-роботов», первым разрешение американских властей на выезд на дорогу получил ромбовидный фургон, пишет The Times. Беспилотный автомобиль под названием R2 будет доставлять продукты и еду из ресторанов в Хьюстоне, штат Техас.

Как пишет издание, транспортное средство, разработанное компанией Nuro из Сан-Франциско и собранное в Мичигане, способное развивать скорость в 25 миль в час (40 км/ч), было внесено в список исключений Национального управления безопасностью движения на трассах: обычно низкоскоростные транспортные средства должны всё время находиться под управлением водителя.

Как сказала министр транспорта США Элейн Чао, в случае с R2 правило об обязательном наличии зеркала заднего вида и лобового стекла теряет своё значение. Как подчёркивает газета, снятие этого запрета было воспринято как знаковое событие для распространения автономных транспортных средств для доставки.

Компания Nuro получила разрешение на создание 5 тыс. автомобилей. Она также должна каждые три месяца предоставлять правительству техническую информацию – в особенности, касающуюся аварий с участием R2.

Как отмечает издание существуют и другие проекты беспилотных транспортных средств для доставки. Среди них — небольшие устройства, способные ездить по тротуарам, напоминающие «корзинки для пикника с мотором», «робот без головы» по имени Диджит от компании Ford, а также роботизированные псы, способные переносить посылки из беспилотных фургонов к месту доставки, преодолевая тротуары и лестничные пролёты.

Система доставки, разработанная компанией Nuro предусматривает, что покупатели будут выходить за товарами на улицу, а багажник R2 будет открываться после введения кода.

Как пояснили представители компании, беспилотник гораздо легче пассажирского автомобиля и имеет более короткий тормозной путь. Внутри не предусмотрено водительских кресел или рулевого колеса. Поскольку создателям не нужно было думать о безопасности людей, находящихся внутри машины, они смогли сосредоточиться на безопасности пешеходов.

При этом, как заметили в компании, хотя избежание столкновений было основным приоритетом при создании беспилотника, представители Nuro признают, что однажды столкновение всё же произойдёт. Как сообщается, передняя и задняя части автомобиля сделаны из мягких материалов, округлая форма, скорее всего, позволит предметам, столкнувшимся с ним, слегка задеть транспортное средство, а не стать объектом «прямого удара».

Как передаёт газета, Nuro уже заключили договорённости с сетями супермаркетов Walmart и Kroger, а также сетью ресторанов Domino’s Pizza. Компания планирует провести испытания на дорогах Хьюстона на следующей неделе.