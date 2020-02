Помпео: Иранский режим использует запуски спутников для создания баллистических ракет

12.02.2020, 2:42, Новости дня

Спутники, которые Иран пытается запустить на орбиту, хотят использовать для создания баллистических ракет. Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил 11 февраля в Twitter.

«Иранский режим использует запуски спутников для дальнейшего развития своих возможностей по созданию баллистических ракет, которые позволяют ему угрожать своим противникам и угрожать региональной стабильности», – написал он.

По словам Помпео, «нельзя допускать, чтобы ведущий мировой государственный спонсор терроризма разрабатывал и испытывал баллистические ракеты».

The Iranian regime uses satellite launches to further advance its ballistic missile capabilities that allow it to threaten its adversaries and threaten regional stability. The world’s leading state sponsor of terrorism should not be allowed to develop and test ballistic missiles.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020

9 февраля Иран запустил ракету-носитель «Симорг», но она не смогла вывести на расчетную орбиту спутник дистанционного зондирования «Зафар». Это была уже третья неудачная попытка за последние два года.

В Тегеране утверждают, что спутники необходимы для изучения погоды и прогнозирования стихийных бедствий.