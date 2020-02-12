Помпео: Иранский режим использует запуски спутников для создания баллистических ракет

12.02.2020, 2:42, Новости дня

Спутники, которые Иран пытается запустить на орбиту, хотят использовать для создания баллистических ракет. Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил 11 февраля в Twitter.

«Иранский режим использует запуски спутников для дальнейшего развития своих возможностей по созданию баллистических ракет, которые позволяют ему угрожать своим противникам и угрожать региональной стабильности», – написал он.

По словам Помпео, «нельзя допускать, чтобы ведущий мировой государственный спонсор терроризма разрабатывал и испытывал баллистические ракеты».

The Iranian regime uses satellite launches to further advance its ballistic missile capabilities that allow it to threaten its adversaries and threaten regional stability. The world’s leading state sponsor of terrorism should not be allowed to develop and test ballistic missiles.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020

9 февраля Иран запустил ракету-носитель «Симорг», но она не смогла вывести на расчетную орбиту спутник дистанционного зондирования «Зафар». Это была уже третья неудачная попытка за последние два года.

В Тегеране утверждают, что спутники необходимы для изучения погоды и прогнозирования стихийных бедствий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Помпео: Иранский режим использует запуски спутников для создания баллистических ракет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / ООН отправила на оккупированную территорию Донбасса более 100 тонн гумпомощи

19.01 / В Германии заявили о попытке Меркель не допустить «триумфа России» в Ливии

10.02 / DM — BP призывают отказаться от доли в «Роснефти» в пользу «зелёных» технологий

30.01 / Ирак возобновил совместные с коалицией США операции против ИГ

31.12 / Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

27.12 / Рак желудка у молодых и пожилых пациентов — разные заболевания

01.02 / Политика: Прилепин устроил проверку на правду

27.01 / Кардиолог: Чаплина невозможно было спасти в бытовых условиях

24.01 / Климкин об инициативе Путина созвать саммит пяти государств: РФ пытается показать, что возвращается к цивилизованному общению

12.01 / «Премьер-министры тоже сделаны из плоти и крови»: власти Австралии признали ошибки в борьбе с пожарами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика