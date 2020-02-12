Если мыть руки в аэропорту, можно ограничить пандемию. Рассказываем как

12.02.2020, 2:38, Новости дня

Привычка правильно мыть руки в аэропортах значительно замедляет распространение инфекционных болезней. Результаты нового исследования, опубликованные в Risk Analysis, касаются воздушно-капельных инфекций. Ученые считают, что они применимы к новому коронавирусу 2019-nCoV.

На основании данных предыдущих исследований ученые определили, что чистыми можно назвать руки 20% посетителей аэропортов. Чистыми эксперты считают руки, которые были вымыты водой и мылом не менее 15 секунд в течение последнего часа.

«70% людей, которые ходят в туалет, потом моют руки. Остальные 30% этого не делают. Из тех, кто моет руки, только 50% делают это правильно. Остальные просто быстро ополаскивают их водой», – рассказали авторы о результатах предыдущего исследования, проведенного Американским обществом микробиологов.

Ученые из Массачусетского технологического института проанализировали данные о полетах во всем мире и информацию о взаимодействии пассажиров с различными элементами их окружения и с другими людьми. На основании этих данных они создали эпидемиологические модели.

Авторы выяснили, что повышение уровня гигиены рук во всех аэропортах мира на 10% может замедлить глобальный уровень распространения инфекций примерно на 24%, а в три раза (до 60%) – почти на 70%.

Исследователи выделили 120 аэропортов, наиболее значимых в распространении заболеваний. Они обнаружили, что для любой конкретной вспышки инфекции необходимо определить 10 ближайших к месту ее возникновения аэропортов из этого списка. Если активно информировать пассажиров, которые проходят через них, о необходимости мытья рук, то распространение инфекции должно замедлиться на 37%.

Авторы отметили, что для повышения уровня общей гигиены в аэропортах необходимо наличие раковин для мытья рук не только в туалетах, но и за их пределами. Кроме того, может помочь более частая очистка поверхностей персоналом.

«Повышение уровня гигиены рук – это сложная задача, но новые подходы в образовании, информировании и соответствующих сообщениях в соцсетях доказали свою эффективность», – рассказал Кристос Николаидес (Christos Nicolaides), соавтор исследования.

Полученные результаты соответствуют рекомендациям ВОЗ, согласно которым гигиена рук – наиболее действенный и экономически эффективный способ контроля распространения инфекций. Другие меры (хирургические маски для лица, закрытие аэропортов и ограничения на поездки) также играют значимую роль, однако гигиена рук по-прежнему остается первой линией защиты.

Рекомендации Всемирной организации здравооранения по мытью рук собраны в инфографике ниже.

Фото: WHO