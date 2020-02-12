Бородянский: Мы не будем инициировать пересмотр закона об украинском языке

12.02.2020, 2:30, Новости дня

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины не намерено инициировать изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом в интервью «РБК-Украина», которое вышло 11 февраля, сказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Мы не будем инициировать пересмотр закона о языке», – сказал он.

Также, по словам министра, языковые квоты на радио и телевидении не будут меняться.

«Я не считаю, что это необходимо сегодня. Министерство не будет этого инициировать», – добавил Бородянский.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Закон о языковых квотах на телевидении вступил в силу 13 октября 2017 года. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.

14 апреля 2019 года член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что доля украинского языка в эфире украинского телевидения увеличилась до 92%.