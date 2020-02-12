Трамп: подполковник Виндман может быть наказан в дисциплинарном порядке

12.02.2020, 2:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп во вторник предположил, что руководство Пентагона может рассмотреть применение дисциплинарного взыскания в отношении Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности США, который дал свидетельские показания на слушаниях по импичменту в Палате представителей. Президент сказал об этом, общаясь с журналистами после церемонии подписания закона, направленного на поддержку учебных программ в области точных наук для ветеранов Вооруженных cил США.

Виндман, который негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на процессе по импичменту, был уволен из Белого дома на прошлой неделе.

«Мы отправили Виндмана восвояси в совершенно другое место, и военные теперь могут действовать в отношении его так, как посчитают нужным», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, предлагает ли президент тем самым наказать Виндмана, Трамп заявил, что решение о дисциплинарном взыскании должны принять в Пентагоне.

«Если вы посмотрите на то, что произошло… Они, конечно, рассмотрят такую возможность, я думаю», — отметил президент.

«Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре [с Зеленским]… Содержание разговора было полностью приемлемым», — заявил Трамп.

Президент, не вдаваясь в подробности, добавил, что в Белом доме вскоре ожидаются новые отставки.