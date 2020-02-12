Трамп: подполковник Виндман может быть наказан в дисциплинарном порядке

12.02.2020, 2:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп во вторник предположил, что руководство Пентагона может рассмотреть применение дисциплинарного взыскания в отношении Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности США, который дал свидетельские показания на слушаниях по импичменту в Палате представителей. Президент сказал об этом, общаясь с журналистами после церемонии подписания закона, направленного на поддержку учебных программ в области точных наук для ветеранов Вооруженных cил США.

Виндман, который негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на процессе по импичменту, был уволен из Белого дома на прошлой неделе.

«Мы отправили Виндмана восвояси в совершенно другое место, и военные теперь могут действовать в отношении его так, как посчитают нужным», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, предлагает ли президент тем самым наказать Виндмана, Трамп заявил, что решение о дисциплинарном взыскании должны принять в Пентагоне.

«Если вы посмотрите на то, что произошло… Они, конечно, рассмотрят такую возможность, я думаю», — отметил президент.

«Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре [с Зеленским]… Содержание разговора было полностью приемлемым», — заявил Трамп.

Президент, не вдаваясь в подробности, добавил, что в Белом доме вскоре ожидаются новые отставки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Трамп: подполковник Виндман может быть наказан в дисциплинарном порядке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Вопрос дня: Может ли полицейский проверить ваш мобильный телефон?

10.02 / НХЛ. «Рейнджер» Игорь Шестеркин назван звездой игрового дня

01.02 / Майк Помпео в Беларуси: разговор о правах человека и энергопоставках

04.02 / В РФ не смогли вычленить штамм уханьского вируса у заболевших китайцев

16.12 / «Шахтер» узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

24.01 / Названы три вероятные причины отмена пуска с Плесецка

09.01 / Президент Абхазии ответил на требования митингующих об отставке

14.01 / Суд в Пакистане отменил смертный приговор для экс-президента Мушаррафа

21.01 / В Беларуси заявили о закупке партии норвежской нефти

06.02 / Россиян предупредили о рассылаемых украинцами фейках об «эпидемии» коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика