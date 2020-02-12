Le Monde — «сериал» о брексите продлится ещё много лет

12.02.2020, 2:30, Новости дня

История с выходом Великобритании из ЕС продлится ещё не один год, уверен корреспондент Le Monde в Лондоне Эрик Альбер. По его словам, переговоры между сторонами грозят стать нескончаемыми, а оценить последствия разрыва Европы и Соединённого Королевства удастся ближе к началу нового десятилетия.



Reuters

«Сериал» с выходом Великобритании из ЕС будет длиться ещё много лет, уверен корреспондент Le Monde в Лондоне Эрик Альбер. По его словам, чтобы познать настоящие последствия брексита, главным из которых станет «большой геополитический и экономический разрыв» между Европой и Соединённым Королевством, придётся дождаться как минимум середины 20-х годов XXI века.

Как поясняет автор, в начале нужно провести переговоры о будущем соглашении о свободной торговле между ЕС и Великобританией. Даже, если руководствоваться самым оптимистичным прогнозом и предположить, что закончить их удастся к концу года, непонятно, каких изменений по сравнению с общеевропейскими правилами хочет добиться Лондон. К примеру, финансовый сектор может отказаться от ограничения бонусов для руководителей — меры, которая так раздражала представителей «Сити» после её введения Брюсселем. ГМО, у которых в Великобритании существует множество защитников, также могут быть разрешены с большей лёгкостью. В любом случае, на претворение в жизнь этих мер уйдёт не один год, подчёркивает журналист.

Кроме того, отношения Лондона и Брюсселя станут предметом непрекращающихся переговоров, считает корреспондент Le Monde. Так, Борис Джонсон предлагает ежегодно возобновлять обсуждение квот на рыбную ловлю. Что касается финансов, «Сити» по-прежнему будет с большим отрывом оставаться первым финансовым центром Европы, и каждая новая вводимая Брюсселем норма неизбежно будет приводить к новым столкновениям, полагает Альбер.

В политическом плане дискуссии вскоре перейдут в разряд технократических. При этом подвести итог брекситу можно будет лишь вернувшись через десять лет и подсчитав имеющиеся разногласия сторон, уверен автор. Тогда будет понятно, осуществил ли Борис Джонсон «брексит только по названию», удовлетворившись несколькими «символическими» победами, или же это был «решительный вираж». Как подчёркивает журналист, сегодня, спустя четыре года обсуждений, ответ на этот вопрос далеко не очевиден. «А значит, встретимся на страницах новой колонки в 2030 году, чтобы прояснить ситуацию», — пишет корреспондент газеты в заключение.