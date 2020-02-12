Мнение: О сенсационной пользе России от санкций США

12.02.2020, 2:20, Разное

Уф-ф! Прямо день побед сегодня какой-то. Не успели патриоты нарадоваться успехам Владимира Путина во внешней политике, как России снова подфартило. Немецкая газета Die Welt сенсационно признала немалые выгоды для нашей страны от санкционной политики #США. Причём, что показательно, доставляют их сами американцы.

Оказывается, в октябре 2019 года #Россия заняла второе место по поставкам нефти в Штаты, обогнав даже Мексику, о чём свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США. А произошло это потому, что американское правительство ввело #санкции против Каракаса и Тегерана. В частности, импорт нефти из Венесуэлы был полностью прекращён летом прошлого года. Кроме того, из-за санкций против Ирана к российским поставкам обратилась и Турция. По данным Die Welt, за 11 месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт нефти в страну на 450%, и продала её на 3,41 млрд долл. Выручка от экспортных поставок в Америку оказалась ещё выше – 5,76 млрд долл. Это на 70% больше, чем два года назад.

Ну не #триумф ли?

Нет, скорее свидетельство гибкости мировых торговых потоков, поддержанной развитием технологий в «нефтянке». Теперь #нефть от одного поставщика сравнительно легко заменить у другого, а перенастройка НПЗ занимает не так много времени и денег, как прежде. Ну и тот самый избыток нефтяного предложения на мировом рынке тоже сказывается. Именно он не даёт ценам на «чёрное золото» расти.

Ещё один вопрос, много ли выгадала Россия?

Если брать по хлёстким заголовкам, то да, но вот по фактам… Второе место по сырьевым поставкам в Соединённые Штаты она заняла лишь на один 1 месяц, октябрь, тогда как по году Мексика поставляет в США на треть больше. Во-вторых, российские продажи в США – это крохи: 166 млн баррелей из 5 млрд баррелей годового экспорта РФ по статье «нефть и нефтепродукты». В-третьих, топливно-энергетический сектор в целом за 2019 г. принес России 237,8 млрд долл. экспортной выручки — падение за год на 9,2%.

Какие живительные санкции, да?