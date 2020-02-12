В ЛНР оценили назначение генерала СБУ представителем Киева по Донбассу

12.02.2020, 2:19, Новости дня

Представитель провозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник раскритиковал кандидатуру нового представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу.

«У Зеленского решили, что негоже омбудсменам (уполномоченным по правам человека) заниматься обменом пленных. Теперь от Киева в контактной группе этим будет заниматься генерал-майор СБУ. Видимо, ему ближе человеческая боль, а уж как представители этой службы озабочены защитой прав человека, это не передать!», – цитирует Мирошника РИА «Новости».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом уполномочил генерал-майора Службы безопасности страны Геннадия Кузнецова представлять Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу вместо экс-омбудсмена Валерии Лутковской.

Напомним, во вторник новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак. Днем ранее Ермак в должности помощника украинского президента выразил уверенность, что Зеленский «искренне хочет прекратить войну» в Донбассе. Ермак также рассказал о переговорах с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которого в Кремле назвали «главным по Украине».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Зеленский усилил связь с Кремлем.