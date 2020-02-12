Расизм в действии: cтрах коронавируса перерос синафобию

12.02.2020, 2:06, Новости дня

Побочный эффект коронавирусной эпидемии — во всем мире вырос страх перед китайцами и всеми, кто на них похож. В некоторых странах туристы из Поднебесной даже подвергались нападениям.

Темпы распространения коронавируса медленно, но снижаются. Чего не сказать о синофобии — боязни китайцев. Эту эпидемию пока не смогли обуздать ни в одной стране.

Эти кадры сняли на улицах Рима. Местные с криками "убирайтесь отсюда" набросились на группу китайцев.

За туристов вступились прохожие. Одного из хулиганов – подростка с разбитой стеклянной бутылкой в руке – задержали полицейские. С извинениями и осуждениями пришлось выступить мэру Рима.

"Это постыдно. Твердо осуждаю происшедшее: подобные эпизоды являются плодом невежества и расизма".

В расизме обвинили и английского полузащитника Деле Алли. Он тайком снял на камеру мужчину азиатской внешности. Потом перевел взгляд на антисептик и написал:"Этому вирусу нужно быть быстрее, чтобы догнать меня". Шутка не зашла.

"Я сожалею, что выложил эти видео в Snapchat. Я незамедлительно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я приношу самые искренние сожаления тем, кого мог оскорбить".

А ведь не так давно футболист нигерийского происхождения сам страдал от расистских нападок болельщиков. Выслушивал не самые приятные шутки о своей внешности и даже опасался ехать на матч со сборной России.

Заработать политические очки на ксенофобии пытаются в Южной Корее. Ведущая оппозиционная партия Кореи проводит демонстрации под лозунгом: "Выгнать из страны и китайских туристов, и студентов".

Впрочем, дело не в китайцах и даже не в коронавирусе, а в набирающем силу опасном тренде на расизм. Лозунги, видео и мемы мгновенно набирают популярность. А, японцы, корейцы – не суть важно. Здесь и мемы про Йоко Оно и Джона Ленона. И корейцы, получившие "Оскар" за паразитов.

"Думаю, продюсеры "Паразитов" просто пригрозили заразить всех коронавирусом, если не возьмут приз".

В Канаде, где одна из самых больших китайских диаспор, провели пресс-конференцию и призвали остановить эпидемию – эпидемию расизма.

"Я очень надеюсь, что в 2020 не повторится ситуация с атипичной пневмонией 2003 года. И я сейчас говорю не о вспышке вирусе, а о вспышке расизма", — сообщил директор клиники в Торонто Авви Го.

Вспомнили и пандемию 2009 года. Тогда грипп H1N1, известный как свиной, начался на территории США и Мексики. Впрочем, никакой вспышки антиамериканских настроений тогда не было. Хотя по скорости распространения и опасности свиной грипп ничем не уступает коронавирусу.

Наказывать расистов деньгами призывает китайская диаспора в Австралии. Там подали в суд на издания Руперта Мердока. Коронавирус в них называют китайским вирусом. Еще и пометка внизу — пандамониум.

Шутка, но не для 2 миллиардов людей на планете. Как они себя чувствуют на улицах последние две недели, наглядно иллюстрируют вот такие ролики.

"Вы знаете, где я могу взять маску? А где поликлиника? Вы не подбросите?"

Это конечно постановка, но многие в комментариях признаются, что удивительно точная.