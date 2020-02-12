Журналист «1+1» назвал показухой обыски СБУ по делу о прослушке Гончарука

12.02.2020, 2:06, Новости дня

Журналист программы «Секретные материалы» на телеканале «1+1» Денис Данько считает, что обыски, которые проводили у него сотрудники Службы безопасности Украины по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука, были похожи на показуху.

Об этом он сообщил 11 февраля «Детектор-медиа».

«У меня изъяли рабочий компьютер, а также домашний ноутбук, три флешки и старый планшет. Обыски проводились достаточно поверхностно, ведь из дома не забрали рабочий ноутбук, старые телефоны и еще один планшет. На них теоретически могли быть доказательства моей причастности к этому делу. Такое выборочное изъятие девайсов наталкивает на мысль, что эти обыски просто показуха», – сказал Данько.

Журналист назвал загадкой визит с обыском именно к нему.

«Никакого отношения к так называемым пленкам Гончарука я не имею – ни к записи, ни к монтажу, ни к распространению. Обыск у себя дома считаю незаконным и нарушающим мои права. Ведь для обыска дома нужны веские основания – их у следователей точно не было», – подчеркнул он.

Данько рассказал, что, по версии следователей, он записывал звук, журналист Евгений Куксин монтировал, а бывший сотрудник «1+1» Александр Низовцев – монтировал запись.

15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука».

В тот же день канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.

Вечером 5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала «1+1». Позже это подтвердили в СБУ, отметив, что они не имеют отношения к деятельности канала.

Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы «Гроші», а также по месту их жительства. Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский, ранее работавший в проекте «Наші гроші», рассказал ТСН, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых Куксин якобы записывал совещание у Гончарука.