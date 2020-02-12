Назван самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Англии

12.02.2020, 2:06, Новости дня

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа зарабатывает в год 23 миллиона евро. По этому показателю 29-летний испанский вратарь "красных дьяволов" находится вне конкуренции среди игроков чемпионата Англии. Больше него в АПЛ никто не зарабатывает.

Как информирует Spotrac.com, второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов английской премьер-лиги занимает полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (19,7 миллиона). В тройке самых богатых оказался и полузащитник "горожан" Рахим Стерлинг (18,5).

В топ-10 также попали Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 17,8), Месут Езил ("Арсенал", 16,5), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", 15,3), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", 14,1), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 12,3), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", 12,3) и Харри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур", 12,3).

Напомним, что Давид Де Хеа в сентябре 2019 года продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" на четыре сезона.



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Назван самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Англии

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