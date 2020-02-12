Алла Пугачева планирует заняться продажей виниловых пластинок и проигрывателей

12.02.2020, 2:04, Разное

На премьере картины «Лед 2», прошедшей в кинотеатре «Октябрь» Алла Пугачева рассказала, что намерена заняться новым проектом по продаже виниловых пластинок и проигрывателей. Планы знаменитость намерена осуществить только после консультации с экспертами.

На допремьерный показ новой картины Алла Пугачева пришла в молодежном образе, выбрал спортивные лосины и толстовку от бренда Diesel, а компанию ей составил дизайнер Игорь Гуляев. В беседе с журналистами Примадонна рассказала, что пока набирается сил после своего юбилейного концерта в Минске, но в будущем хочет снова открыть свое дело.

Как оказалось, Алла Пугачева заинтересовалась продажей виниловых пластинок, в комплекте с ними она хочет предложить старинные проигрыватели. Тем не менее, перед реализацией собственных идей знаменитость хочет посоветоваться с экспертами в данной сфере, а затем уже приступать к задуманному.