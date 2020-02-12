Помпео анонсировал скоординированный ответ США и Турции на ситуацию в Идлибе

12.02.2020, 1:51, Новости дня

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри направится в Турцию для координации ответа Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Я направил Джеймса Джеффри в Анкару для координации ответных шагов в ответ на это дестабилизирующее нападение. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО», – написал Помпео в своем Twitter.

Госсекретарь США также призвал прекратить нанесение ударов в Идлибе, которые, по словам Помпео, осуществляют Сирия и Россия.

В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных. Во вторник Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного.

Командование сирийской армии пообещало дать достойный ответ на нападение Турции. Ранее в Кремле подчеркнули недопустимость вылазок террористов из Идлиба.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Помпео анонсировал скоординированный ответ США и Турции на ситуацию в Идлибе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Больше 800 рейсов отменили в Чикаго из-за снегопада

22.12 / Из колодца в Новой Москве достали тела дорожных работников

03.02 / Британия собралась заставить ЕС согласиться на ее условия в торговле

07.01 / Представлены умные часы для детей Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4Pro за 187 долларов

13.01 / Россия собралась ограничить экспорт зерна

07.02 / Баскетболисты ЦСКА уступили «Олимпиакосу» в Евролиге

13.01 / The Guardian: Мировой океан в 2019 году нагрелся до рекордного уровня

30.12 / Уровень оптимизма россиян вырос впервые за три года

25.01 / Россиянку признали самой красивой бабушкой в Европе

25.12 / Опубликовано видео изъятия ребенка силой у отца на Кубани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика