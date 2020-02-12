MSNBC — Трамп списал на фотошоп загадочный оранжевый загар на своём лице

12.02.2020, 1:47, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объяснил оранжевый загар на лице на одной из своих фотографий тем, что снимок был отредактирован, пишет MSNBC. Между тем корреспондент The Washington Post Филип Ракер в интервью каналу иронично отметил, что этот загар — одна из давних загадок эпохи Трампа.

Давайте резко сменим тему и поговорим о том, что поглотило внимание не только корреспондентов, работающих в Белом доме, но и многих пользователей интернета и мобильных телефонов.

Речь идёт о фотографии президента США, которую он решил прокомментировать. Из-за этого вы, ребята, оказались в странном положении, когда вам пришлось звонить в пресс-службу Белого дома, чтобы попросить комментариев по поводу контраста цветов на лице президента.

ФИЛИП РАКЕР, корреспондент The Washington Post в Белом доме: Да, Брайан. Лично я не был в числе тех журналистов, которые связывались с пресс-службой, но я знаю об этой фотографии и об этом меме. Эта тема стала популярной в социальных сетях из-за лица президента, точнее его оранжевого цвета. И он, разумеется, утверждает, что снимок обработан в фотошопе.



Всё это, похоже, намекает на то, что у него (Трампа. — ИноТВ) склонность к загару. Мы знаем об этом уже в течение некоторого времени. Но как загар оказывается на его лице — это своего рода загадка, одна из давних тайн эпохи Трампа.



Дата выхода в эфир 10 февраля 2020 года.