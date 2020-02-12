«Потопы, пожары и засуха» — Times рассказала, чем грозит Европе глобальное потепление

12.02.2020, 1:47, Новости дня

Глобальное потепление может привести к регулярным затоплениям европейского побережья к концу столетия, пишет Times со ссылкой на данные Европейского агентства по окружающей среде. Как передаёт издание, в частности потопы могут привести к регулярным перекрытиям тоннеля под Ла-Маншем. Как предупреждают эксперты, другими последствиями изменения климата могут стать ливни, лесные пожары и засуха.



Reuters

Часть побережья Великобритании включая территорию, где проложен тоннель под Ла-Маншем, будет регулярно подвергаться затоплениям, если не предпринять срочных мер по борьбе с глобальным потеплением, пишет The Times со ссылкой на данные Европейского агентства по окружающей среде.

Как передаёт издание, ведомство опубликовало серию подробных карт с изображением пожаров, потопов, ливней и засухи, которые могут стать следствием подъёма уровня моря из-за изменения климата к концу столетия. Как показывают карты, подъём уровня моря на метр к 2100 году приведёт к регулярному затоплению побережья, на котором проживает 3,65 миллионов европейцев. Этот сценарий может затронуть такие города как Норидж и Маргит в Великобритании, Гавр во Франции и Гаага и Роттердам в Нидерландах.

По мнению экспертов, затопления приведут к обрушению цен на недвижимости в этих районах вплоть до полного обесценивания. Как подчеркнули в агентстве, затопления в Кале также могут стать причиной регулярных перекрытий тоннеля под Ла-Маншем. Как поясняет газета, подъём уровня моря на метр ожидается в случае повышения температуры на 4⁰С по сравнению с допромышленным уровнем.

При этом, несмотря на то, что страны-участницы Парижского договора договорились ограничить повышение температуры до 2⁰С, по мнению учёных эта цель может не быть достигнута, а 1,52 миллионов европейцев всё равно окажутся в зонах риска регулярных затоплений.

Как заявили в Европейском агентстве по окружающей среде, последствия глобального потепления для Европы будут вклчать в себя не только потопы, но и увеличение количества ливней на 35% в Восточной Европе и на 25% в Южной.

Риск лесных пожаров в Испании, Франции и других южноевропейских странах, согласно картам, возрастёт на 40%. Засуха также может стать более частым явлением, что приведёт к опустыниванию территорий большей части Франции и Испании.

В связи с этим глава Европейского агентства по окружающей среде призвал прекратить строительство «дорог, отелей, индустриальных парков и торговых центров в зонах, которые, как нам известно, вероятно, станут объектом масштабных затоплений».