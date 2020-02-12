«За один раз всех не вернуть». Зеленский заявил, что обменов удерживаемыми лицами будет несколько

12.02.2020, 1:42, Новости дня

Обмен удерживаемыми лицами с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет проходить в несколько этапов. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 11 февраля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью», – сказал президент.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» прошел 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Тогдашний представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев. Она поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают 101 человека, еще относительно почти 200 человек есть информация от родственников, но нет документов

10 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что договоренности по новым обменам с ОРДЛО могут быть достигнуты в течение одного-двух месяцев.