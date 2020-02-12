Стали известны соперники сборной России по теннису в финале Кубка Федерации

12.02.2020, 1:30, Новости дня

В Будапеште состоялась жеребьевка финальной стадии Кубка Федерации, которая пройдет в столице Венгрии с 14 по 19 апреля. Женская сборная России попала в группу А. Компанию россиянкам составят венгерские и французские теннисистки.

Всего в турнире примут участие сборные из 12 стран. В группе В сыграют команды Австралии, Белоруссии и Бельгии. Американские, испанские и словацкие теннисистки оказались в группе С. Группу D сформировали представительницы Чехии, Германии и Швейцарии.

Напомним, что россиянки в отборочном матче Кубка Федерации обыграли команду Румынии и пробились в финальную часть турнира.



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Стали известны соперники сборной России по теннису в финале Кубка Федерации

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