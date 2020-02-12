Принцесса Греции Мария-Олимпия устроила свое модное шоу на неделе моды в Нью-Йорке

12.02.2020, 1:08, Разное

Не обязанная выполнять требования дворца (которого физически и фактически сейчас в ее родной стране нет), принцесса Греции и Дании и крестная дочь принца Чарльза проводит время, как пожелает. Всю прошлую неделю 23-летняя Мария-Олимпия провела на неделе моды в Нью-Йорке. Далеко ехать ей не пришлось: с момента, как принцесса окончила нью-йоркский университет прошлой весной, она осталась жить в мегаполисе.

Девушка королевских кровей пять дней подряд посещала модные шоу, но получилось так, что она привлекала больше внимания, чем некоторые модели на подиуме. Так, в минувшую пятницу она сидела в первом ряду модного шоу Monse вместе со своей двоюродной сестрой Талитой фон Фюрстенберг, дочерью дизайнера Дианы фон Фюрстенберг. Для показа принцесса выбрала асимметричное шифоновое платье в бело-красную полоску и блестящие малиновые ботильоны. А уже на следующий день Мария-Олимпия посетила показ Brandon Maxwell. Для него принцесса оделась в совсем другом образе: она сочетала красный пиджак с контрастным белым поясом, дополнив его розовой атласной юбкой и красными бархатными сапогами.

В воскресенье, 9 февраля, принцесса решила устроить лето прямо посреди зимы. На показ Tory Burch Мария-Олимпия пришла в шелковом платье на тонких бретельках с цветочной росписью. Нежность образа она сбалансировала массивными черными ботинками. Цветущее настроение продолжилось и на другой день. На презентацию новой коллекции Brock девушка прибыла в длинном платье слоновой кости с салатовым принтом, плаще в тон, добавив к ним коричневые замшевые сапоги и бежевую мини-сумочку.

А под занавес недели моды монаршая особа надела траур, но стильный: на один из финальных модных шоу она отправилась в лаконичной черной водолазке, нежно-розовой юбке и черном пальто с меховыми манжетами. Но огорчаться не стоит — ведь мир моды ожидает еще несколько недель презентаций и показов десятков дизанейров и кутюрье в других модных столицах мира.

Напомним, Мария-Олимпия — первая из пятерых детей и единственная дочь кронпринца Павла и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь. Де-юре Мария-Олимпия является в первую очередь законной принцессой Дании, однако её титул принцессы Греции признается другими королевскими семьями. Она активно интересуется модой и делает первые шаги к успешной карьере в этой сфере: два года назад Мария-Олимпия прошла стажировку в модном доме Dior, затем приняла участие в нескольких рекламных кампаниях, в том числе бренда Dolce&Gabbana. В 2019 году Мария-Олимпия окончила Нью-Йоркский университет, школу индивидуального образования Гэллатина. Сейчас проживает в районе Сохо. В разные годы снялась для журналов W, Teen Vogue, Tatler. Несколько лет назад ей приписывали роман с принцем Гарри, но официальные представители британской королевской семьи все слухи настойчиво опровергали.

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