Зеленский: Самым сложным в Украине является дело Майдана

12.02.2020, 1:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает самым сложными сложными уголовные производства, касающиеся преступлений против участников Революции достоинства. Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 11 февраля.

«Потеряны доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий, много убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране – это Майдан. Эти дела самые сложные. Я знаю точно, что все занимаются ими. Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно,– не могу сказать К этим делам привлечены все силы, и мы сделаем все возможное», – сказал президент.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – на тот момент президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В Генпрокуратуре сообщали, что в результате противостояния погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

В ноябре 2019 года в ведомстве отмечали, что по делам Евромайдана 59 человек признаны виновными.