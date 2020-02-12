Порт Риги за год потерял четверть грузооборота

12.02.2020, 1:05, Новости дня

Объем перевалки грузов в рижском порту в январе 2020 года оказался на 25% меньше показателей января 2019 года, информирует LETA.

В январе 2020 года перевалка грузов в порту Риги составила около 2,1 млн тонн. Наибольший удельный вес в перевалке по-прежнему был у угля, хотя по сравнению с январем 2019 года он сократился в 2,6 раза – с 36,2% до 18,3%, передает РИА «Новости».

В общем по 2019 году доля угля в перевалке рижского порта составляла 31,6%, в 2018 году – 39%.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русофобия довела Латвию до массовых увольнений.



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Порт Риги за год потерял четверть грузооборота

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