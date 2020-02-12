Жанна Эппле призналась, что год живет без мужчины

12.02.2020, 1:04, Разное

В студии программы «Судьба человека» российская актриса Жанна Эппле пояснила подробности своей личной жизни. Звезда отметила, что у нее всегда были «трудные отношения», а мужчиной своей жизни назвала бизнесмена по имени Дмитрий, у которого есть жена и двое детей.

Жанна Эппле рассказала, что встретила возлюбленного после расставания со вторым мужем Ильей Фрэзом. Именно с ним, считает звезда, она состоялась, как женщина. Мужчина подарил ей не только свою любовь, но и пошел на жертвы ради избранницы. Он взял в кредит автомобиль, за который потом долго выплачивал. В то же время у бизнесмена есть жена и двое детей.

«Он покорил меня заботой и добротой, талантом. Он — образованный человек. Также у нас с ним был потрясающий секс, что уж там говорить», — отметила звезда.

Затем Жанна Эппле рассталась с Дмитрием, а причиной стало затруднительное финансовое положение. Актриса призналась, у нее были сложности, она начала встречаться с адвокатом, считая, что он поможет решить их, но в итоге этого не случилось. Теперь же уже год артистка живет в одиночестве.