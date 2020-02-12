Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию

12.02.2020, 0:59, Новости дня

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день. Основная дата, которая сейчас рассматривается, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента, – 22 апреля, среда. Предполагается, что этот день объявят выходным.

22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ленин. Также в этот день отмечается Международный день Земли, учрежденный в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН.

Идею провести голосование в будний день впервые озвучили в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Идея связана с расчетом на более высокую явку, сказал один из близких к Кремлю источников. В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

Ранее сообщалось, что среди запланированных дат по голосованию – воскресенья 12 апреля и 26 апреля. На 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, 26 апреля начинается дачный сезон, говорят собеседники РБК.

Согласно последнему опросу «Левада-Центра», больше половины россиян (64%) готовы принять участие во всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию, если бы оно прошло в ближайшее воскресенье.

Ранее, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 79% россиян заявили, что «путинские» поправки в Конституцию «важны».

Выступая 15 января с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что «необходимости отменять Конституцию 1993 года нет», но «можно обсудить ряд важных поправок» в документ.

Политолог Екатерина Шульман объясняла путинские поправки в Конституцию тем, что президент РФ пытается реализовать «казахстанский сценарий транзита» – перераспределить президентские полномочия между коллективными органами и дать себе возможность сохранить некий почетный титул (главы Госсовета), при этом связанный опосредованно с кадровыми полномочиями.

Российский юрист Олег Румянцев, один из авторов российской Конституции 1990-1993 годов, заявлял Настоящему Времени, что поправки вносятся для того, чтобы «сбить» набирающие силу в России революционные настроения и показать, что власть якобы готова идти на политическую реформу.