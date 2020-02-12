В Пензе задержали и отпустили активистов, приехавших на суд по делу «Сети»

12.02.2020, 0:59, Новости дня

Вечером 11 февраля активистов, приехавших в Пензу из Москвы поддержать на суде фигурантов дела «Сети», задержала полиция, об этом пишет телеграм-канал Avtozak LIVE. В понедельник суд приговорил семерых обвиняемых к срокам от 6 до 18 лет колонии. Все они заявляли о пытках, но суд это проигнорировал.

По словам активистов, приехавших на суд, во вторник вечером к ним в съемную квартиру ворвались сотрудники в форме и в штатском: они утверждали, что хотят взять объяснения по поводу шума в квартире. Позже приехал арендодатель и попросил всех собрать вещи и уйти. В квартире отключили электричество. Активистка Ольга Мисик писала, что в квартире находится примерно 20 человек. 

Одновременно на вокзале задержали четырех человек – «силой высадили из поезда в Москву», пишет Avtozak LIVE. Это Ольга Мисик, Сергей Запольнов, Николай Соколов, Анна Лойко. Мисик сообщила в своем телеграме, что во время задержания их избили и порвали одежду.

ОВД-Инфо сообщает, что около полуночи активисты покинули квартиру, затем в подъезд зашли несколько сотрудников полиции, но никого из активистов не задержали.

Примерно через час отпустили всех задержанных, сообщает в телеграм-канале Владислав Барабанов. У Ольги Мисик забрали справочник наблюдателя на выборах.

10 февраля 2020 года суд огласил приговоры фигурантам дела «Сети» – семеро обвиняемых получили сроки от 6 до 18 лет тюремного заключения. Дело «Сети» – один из самых резонансных судебных процессов последних лет: следствие обвиняло подростков в Петербурге и Пензе в создании террористической группировки. Дело основывалось на показаниях одного из задержанных, остальные фигуранты утверждали, что их обвинения сфабрикованы, а к ним самим применяли пытки.



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В Пензе задержали и отпустили активистов, приехавших на суд по делу «Сети»

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