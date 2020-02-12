Мнение: Письмо: «Пришло озарение и Ищейка»

12.02.2020, 0:41, Разное

Интересная очень история.

Про пытки Мертвого Жука, сначала щипцами, а потом электрошокером.

manawieldteo

Дорогая Эволюция! Очень бы хотелось попасть под ваш личный разбор, это было бы просто спасением для меня. Моя ситуация связана с соперницей, хотя мне уже непонятно в ком дело: во мне, в ней или в нем?

Мне 40, замужем давно, в 17 лет забеременела, поженились. С мужем в свободном браке, отношения хорошие: как брат с сестрой живем. Сын самостоятельный, живет отдельно.

Но сама ситуация не с мужем.

(Мужу она всегда была безразлична, связывал только сын)

Я работаю к книжном, увлекаюсь фэнтези: книгами и играми, в связи с этим я и встретила Артёма. Он тусовался в тематических пабликах в интернете как и я, я там активный комментатор. Потом он мне написал в ЛС, и пошло поехало. Наше общение набирало обороты, перешло в романтическое, он стал мне как воздух, через 2 месяца я призналась ему в любви, и он говорил теплые слова. Артём моложе меня, как я говорила мне 40, а ему 29.

Наше общение продолжалось год, каждодневные звонки, скайп, но никак не могли встретиться ( забегая наперед, то встретились все таки). Он живёт в другом городе, пару часов поездом, тем не менее не складывалось встречи, по разным причинам с обеих сторон.

(По таинственным и загдочным причинам встречи не складывались. Забегая наперед: она его все-таки настигла)

Касаемо ОЗ, то по экономике мы на одном уровне, оба простые, а если брать имидж, то у него намного лучше. У меня образ некой сумасшедшей библиотекарши: яркие свитерки, очки, творческий беспорядок на голове, а он очень симпатичный на лицо парень, хорошо сложен, итп, с улыбкой Микки Рурка в молодости.

(А еще ему 29, а ей на 11 лет больше. Это помимо того, что она — фрик)

Мне казалось странным, почему такой обаятельный парень одинок и что во мне нашел, сперва грешила на специфические вкусы. Потом рассказал, что отношений у него вообще никогда не было. Только секс онли. Отстаивал позицию, что отношения он начнет если очень сильно влюбится, прям с ума будет сходить, а этого пока не случалось в жизни. А я решила, мол вот, влюбился парень за всю жизнь только в меня. Раз у нас отношения, только на расстоянии.

(Отношения ведь именно так и выглядят. Автор — не тролль, она все пишет очень серьезно. Это корона ее — тролль)

Как то и не ссорились ни разу. Конечно немного с ним разные, он меланхоличен и как сам говорит- в душе мизантроп. А я влюбилась в эту лёгкую загадочность, галантность и спокойствие в нем.

Несколько месяцев назад, Артём сказал, что уже нужно наконец то встретиться, куда тянуть , и есть возможность взять отпуск на 2 недели и приехать ко мне. Время было как раз подходящее, и я конечно же согласилась. Нашла квартиру для него, он оплатил мне цену за неё, и оба считали дни до встречи. Так мило было)

(Она конечно же согласилась, поскольку весь год тянула щипцами, и он под конец вынужден был пообещать)

Ключевое слово «было».

И почему такие совпадения и законы подлости случаются именно в такой момент?

(Не со всеми, а исключительно со Штурманами. Вы хорошо поняли, друзья, эту закономерность? Почему жизнью Штурманов руководит закон подлости и обидных совпадений?)

В воскресенье, Артём как обычно пошел с друзьями в местное заведение, поиграть в настольный футбол, бильярд. Я видела уже по видеосвязи это место, очень тихое с минимумом людей, не для знакомств в общем. Спокойно отпускала. На протяжении года, он дома был уже в 9 вечера после этого заведения, а в тот раз задержался почти до утра. Я даже нервничала. Сказал: «Да засиделись просто, не волнуйся».

(Она и на расстоянии умудрялась держать свои клещи на его горле. А он привык относиться к ней как к наставнице по играм и слушался)

Поверила. Только вот засиживаться стал так постоянно, и вместо 1 раза в неделю, начал ходить туда 3-4, даже после работы. А работа у него физического труда. Таких изменений за год не заметить было сложно. Однако когда гулял, то раз в несколько часов мне писал, не забывал.

В скором времени мне бросается в глаза, что добавил кого то в друзья. (Цифра за год не менялась) . Девушку. Из его города, молодая, симпатичная. Закрались подозрения. Но я так за год привыкла к тому, что он со мной, да и до нашей встречи оставалось пара недель, поэтому щипцы не доставала сперва.

(Она поселилась в его печени, метастазами проникла во все его органы и даже в мозг. Поэтому ей казалось, что щипцов она не доставала)

Правда..с каждым днём Артем начал немного меняться: реже звонить, то позитивный без повода, то нотки раздражения проскакивают в мою сторону, и словно уходит в себя в разговорах. Много планов появилось, а раньше сидел дома, и читал, не считая футбола по воскресеньям.

И как то я спросила, а кто эта девушка, которую ты добавил? Он ответил: «Эээ.. никто, старая знакомая нашла, добавила, отклонить было бы не красиво». И быстро свернул тему. Думаю ладно, может же и правда, а изменения в поведении списала на его нервы перед встречей. Сама готовилась и нервничала.

Но на всякий случай решила разогреть его, кинула пару интим- фото, он любил такое. Расшевелился, горел, закидал шарами.Говорил как ждёт момента когда мы увидимся.

(Расшевелился, еще бы. Перед тем как идти на электрический стул все такие живчики)

И..за 3 дня до встречи говорит «не приеду». Очень извинялся, жаловался что начальство в итоге не отпустило его, слишком много работы. Меня трусило от обиды, немножко поругались, я словно чувствовала обман. Он пытался успокоить. Сказал, что просто перенесем на пару недель.

Тогда ко мне пришло озарение и Ищейка. Ещё в начале общения Артем давал мне пароль от соц сети своей (долгая история), я с того времени к нему не заходила. Перерыла всю нашу переписку и нашла этот пароль. Надеялась чтоб не поменял. Не поменял.

Конечно же переписывался он только с той девкой, которую добавил. Назову её В.

(Бэ)

Судя по их переписке( и то что я уже узнала в дальнейшем) Артём соврал, она не «старая знакомая», а новая. Эта девушка случайным образом оказалась в заведении в то воскресенье, когда он впервые задержался. Она была с парой друзей, которых Артем немного знал, и стали они одной компанией играть все время.

Артём писал этой В. всегда первым, что меня выбесило: » В., ты будешь завтра?/ «В., когда тебе удобно поиграть?», «В., приходи к нам хоть ночью». Она отвечала на всё как выскочка, просто » привет, я наберу». Переписки сперва как таковой не было.

А через день после, как Артем отказался приехать ко мне, была вот такая переписка с ней наглядно.(все скринила тогда). Отрывок.

Артем: Кстати, можно вместо футбола сходить в киношку со всеми, ты что думаешь?)

В.: Я в принципе за. Смотрел что в прокате сейчас?

Артем: Нет, секунду)

Артём: О, давай сходим на этот фильм «….». Он специфический. Но если пойдём, я исполню любое твое желание)) Загадывай что хочешь, серьезно )

В.: Вот это я понимаю любовь к искусству)

В.: Ну хорошо, загадаю

Артём: )) только обдумай, для тебя многое приемлимо, это же ты)

В: не переживай, я серьезно подойду к этому вопросу)

Артём: если ребята вдруг не пойдут, вдвоем сходим?)

В: Сходим.

Артём : только.. это не свидание. Я пока не готов к всему такому. А может и свидание… короче хз.

В.: не придумывай проблем на пустом месте)

Артём: я тебя понял.

Меня это очень обидело, в кино время есть с ней ходить, и работа не мешает. Я была зла и расстроена, успокоило тогда только то, что он не считал всё свиданием.

Я хотела ему высказать, и одновременно боялась ссориться. Было сложно, остановилась на том, что пока буду мониторить их общение, а если найдется реальный повод, то выскажу всё.

(Очень мудрое решение)

Шли недели, наверное месяц прошел, или чуть более, и в кино он с ней сходил, и на кофе вдвоем где то. Она чаще отказывалась, однако и соглашалась, подробности не знала, но и от того что знала уже взрывалась внутри. И наш с Артёмом вирт по скайпу исчез, уменьшилось количество наших разговоров, и всё же не забывал обо мне. Я понимала, что если я есть ещё в его жизни, значит с В. ничего серьезного нет. Периодами уверяла себя, что у них просто дружба.

(Ей не приходит в голову, что это у нее с ним просто дружба, и то — в прошлом, в настоящем он не знает, как отвязаться от нее без драм)

За нашу встречу молчал, вернее ориентировочно перенес на месяц вперёд.

(Если бы не боялся ее истерики, сразу бы перенес в следующую жизнь)

В один вечер я зашла к нему, и увидела вот такое его сообщение ей, началась паника.

Артём: » В., я думал тут, не слепой, вижу что чувств у тебя ко мне нет. Извини заранее, что пишу это, я не хочу тебя обидеть этим предложением, или показаться тебе наглым, просто мое влечение в этом плане к тебе очень велико. Короче говоря. Если ты вдруг хотела бы, то мы могли бы проводить иногда время вместе. В интимном плане. Я сделал бы все так, чтоб ты не пожалела об этом. Я знаю, нормальный мужчина должен был бы добиться тебя. . но я не нормальный.

Мне завтра станет стыдно за это сообщение, извини пжл. «

И бабах! Я озверела. Зачем выпрашивать секса у неё, если его можно получить у меня? И просто приехать.

(Вот в чем дояркам не откажешь, так это в логике. Зачем мужчины бегают за кем-то, когда доярки — вот они, гремят пустыми ведрами?)

Меня колбасило, душила обида. Взяв себя в руки как то, ожидала её ответа ему неделю, ответа так и не было. И переписка их вообще оборвалась. Я не знала, было ли у них что то или нет.

Ещё Артём постоянно ходил без настроения, но возвращался домой уже не ночью, как раньше.

И из за его плохого настроения и (впервые) грубого тона, ответов на «отстань», мы немножко повздорили, он сбросил. На меня напала какая то шиза, и я…написала ЕЙ. Этой В.

Без наездов, а нормально. Объяснила, что просто хочу знать правду и всё. Женская солидарность как — никак.

(Под женской солидарностью она подразумевает желание уничтожить соперницу и стереть с лица земли)

В., ответила, что между ними ничего нет и не было, и чтоб сами разбирались. Мне этого мало, я выпросила её номер телефона, нехотя дала.

Созвонились. Я ей рассказала же, что читала переписку, умоляла её рассказать что она ему ответила и вообще подробности многие тянула с неё. Полчаса наверное говорили. В итоге я её наверно достала, В. говорит, что да, он предложил секс по дружбе, она корректно отказалась. Отношений не предлагал, в чувствах не признавался , просто дружили. Правда, я узнала, что целовал он её несколько раз. Сказала, что сейчас не видит его, работает и ей некогда. Я попросила её не говорить ему о моем звонке, пообещала не говорить.

Я успокоилась. Даже обрадовалась. Почувствовала небывалое облегчение. И на этой волне утром собралась, поехала к нему в город! Ну вот не знаю что нашло на меня!

(Друзья, а вы знаете, что на нее нашло?)

Ему позвонила когда заселилась уже в квартиру, которую нашла.

Артём дар речи потерял, и вроде был рад и испугался как то.

Я предложила же ему ко мне приехать с ночёвкой, на что получила просто бомбический ответ: «Давай лучше погуляем».

Тут я не смогла смолчать, я высказала все о переписке с В. ( только не говорила что звонила и писала ей). Оправдывался, но был спокоен. За нашими разборками прошло время, и уже поздно стало ехать. В общем договорились встретиться днём на след день, в центре.

Ух, мы увиделись. Такая неловкость сперва чувствовалась, вроде и такой знакомый и но и такой незнакомый человек. Выглядел Тема хорошо, как обычно. Улыбался постоянно. Ходили, гуляли, он рассказал о городе. Через долгое время зашел разговор за В., он рассказывал какая она якобы неподходящая девушка, не одухотворенная как мы, а только зарабатывает деньги, больше ничего не нужно ей, и ищет принца на белом коне. Да и его только секс с ней интересовал, и не очень сильно, по фану, если бы сильно — то секса от нее бы добился.

(Девушке той не нравится, что парень оболтус и не зарабатывает нормально. Поэтому она ему не дала)

Вроде и негатив говорил, что радовало, но и слушать так долго о её персоне надоедало что ли.

Поездили по городу, вечером взяли продукты, вина, и поехали ко мне на квартиру.

Артём нервно пил вино. А я готовила.

Покушали под телевизор, посидели, а шагов к сексу все нет.

Включили фильм, и ничего. Я уже не выдержала, сама полезла, целовала, ласкала, он тоже, но как то вяло. Эрекция слабая, не стабильная. Минет помогал, но только попытка «приступить к делу», снова падает. Что это вообще? Мой муж в любом настроении мог.

Артём первым стал одеваться и извиняться, щупая себе лоб, мол температура. Лоб оказался холодный.

(Он ей: умираю, отпусти меня. Она ему: температура и давление в норме, не отпущу)

Я злая, расстроенная и несчастная, он уверяет — это впервые такое. Понимаю, что желания у него изначально не было, ещё до прелюдий. Начинаю спокойно расспрашивать что случилось, сказать правду будет лучше.

(Доярки — жестче КГБ в своих допросах. Даже Святая Инквизиция мягче)

Примерный диалог:

Я: скажи, что не так? Ты сам знаешь?

Артём: догадываюсь. Просто я не настроился, как то все внезапно. И у меня мысли сейчас не о том.

Я: не настроился? Ты раньше говорил, что секс у тебя был даже с первой встречной. И о чем мысли?

Артём: вот именно, что первая встречная. Я не знаю как сформулировать эти мысли, проехали.

Я: Скажи пожалуйста.

Артем: у меня уже неделю ощущение, будто бы я расстался с девушкой.

Я: подожди, с какой? Ты о В????

Артём : ну … да

Я: у вас же ничего не было! Да ты её обсирал ещё днём.

Артём: да, это сложно объяснить. Я сам не понимаю. Мы с ней не видимся уже долго, мне и тоскливо, и я обижен на неё, раз не приезжает, нашла времяпровождение получше.

Я: так позвони и скажи ей это всё, она ж так тебе нужна! А я походу лишняя, просто использовал меня как уши для разговоров.

Артём: не говори так! Ты мне нужна. И я не буду ей звонить и это говорить. Не собираюсь.

Я: для чего нужна? Не ври, она объявится и ты побежишь сразу, если она предложит тебе отношения или ещё что то.

Артём: нет, поверь. Она меня прожует и выплюнет. Я знаю таких девушек. Все пройдет и будет хорошо. А ты мне нужна, ты близкий мне человек.

В общем мы много проговорили, остался ночевать, секса так и не было. Но пообещал секс когда приедет ко мне сам. и разберется в себе. А утром я поехала к себе в город, он проводил на поезд.

Договорились пока что, так же общаться, и он забьет на В., только утром я успела залезть в его мессенджер, и увидела другое. Блин, даже в тот день когда я приехала, он кинул ей пинг в виде музыки, она отвечает «хорошая песня», и все, так он делал несколько раз. А говорил что не общается. Вроде бы да, но зачем это делать, если хочет на неё забить?

После моего приезда прошло 2 недели, Артем так же пишет, звонит, говорит теплые слова, будто того вечера неудачного не было.

Я боюсь, что и В появится, понимаю что он не хотел просто меня, но грешу на онегинское и мою доярку, и возможно в другой ситуации захочет?

(Онегинское в нем — это как раз малодушное обещание встретиться когда-нибудь еще. Был бы не онегин, не тянулось бы это общение год, закончилось бы в самом начале)

И вот что мне делать, дорогая Эволюция. Перетерпеть этот момент? Есть ли шанс у меня? И как понять этого мужчину? Он не отпускает.

(Раз не отпускает, надо заявление в полицию написать. О принудительном удержании вас)

Спасибо что прочли!